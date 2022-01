Адвокатесса Таалайгуль Токтакунова опубликовала стихотворение похищенного турецкими спецслужбами главы сети лицеев “Сапат” Орхана Инанды. Стихотворение было посвящено Кыргызстану и в нем Инанды обещал вернуться — и просил его ждать. Согласно посту адвокатессы, написано стихотворение было 12 января 2022 года. В стихотворении есть отсылки к произведениям классика литературы Чынгыза Айтматова — его “Белому пароходу” и “Первому учителю”. Упоминает Инанды разные регионы Кыргызстана, эпос “Манас”, поэта Жусупа Баласагына, правительницу Курманжан Датку — знаковую для кыргызской истории. В семи четверостишиях он много уделяет истории Кыргызстана и тому, как близка ему эта страна. Похищение Инанды Глава сети лицеев «Сапат» в Кыргызстане, кыргызский гражданин Орхан Инанды был похищен 31 мая. Больше месяца его искали в Кыргызстане и в других странах через Интерпол. МВД публиковало видео и фото поисков с каких-то пустырей, хотя адвокатесса Инанды опубликовала видео с мужчиной, которого она подозревала в похищении. У турецкого посольства собирались митинги выпускников сети лицеев и солидарных, которые требовали обыскать дипмиссию, боясь что Инанды похищен и находится там. 1 июня Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить поиски Орхана Инанды, а после отправился в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Эрдоганом. Турецкие власти давно требовали выдать им Орхана Инанды и закрыть лицеи «Сапат» в Кыргызстане. Правоохранители продолжали отчитываться, что ищут Орхана Инанды — точку в поисках поставил именно Эрдоган. 5 июля президент Турции лично сообщил, что Инанды был доставлен в Турцию спецслужбами страны. Эрдоган называл Инанды «главой ФЕТО по Центральной Азии». Инанды и Чынгыз Айтматов 8 июля похищение Инанды прокомментировал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он заявил, что в Кыргызстане не должно быть политорганизаций других стран, имея в виду ФЕТО. Также Ташиев сообщил, что у Инанды были турейкий и кыргызский паспорта, за что ему грозит уголовное дело в Кыргызстане. Однако адвокатесса Орхана Инанды сообщила, что турецкий паспорт её подзащитного недействителен — он гражданин Кыргызстана с 2012 года. 12 июля суд Турции арестовал Инанды по обвинению в управлении вооруженной террористической организацией. Инанды не признал свою вину и не стал сотрудничать со следствием. Прокуратура Анкары запросила для Инанды от 15 до 22,5 лет колонии. По данным информагентство «Анадолу», его обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией». Супруга Инанды сообщила, что его пытали. Адвокатесса подтвердила, что мужчине сломали руку и пытали больше месяца. Орхан Инанды также рассказал о пытках, будучи в зале суда. Инанды после похищения — одна из его рук опухла и посинела Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работал в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. «Сапат» — раньше назывался «Себат». Международное образовательное учреждение «Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года. Турция давно добивалась выдачи Инанды. Ранее Турция подавала заявку на экстрадицию Орхана Инанды и требовала экстрадиции двух сотрудников «Сапат», учителей лицеев Синана Йылмаза и Санджара Абдулхакима.

