Художница Татьяна Зеленская опубликовала новый арт, посвященный журналисту-расследователю Болоту Темирову. 22 января к Темирову в офис ворвались сотрудники СБНОН, повалили его и его коллег на пол, показательно вытащили из его кармана пакетик с гашишем. Затем его задержали. При этом сотрудники службы по борьбе с наркотиками забрали из офиса журналиста всю технику, компьютеры, хард-диски и записи с камер видеонаблюдения. Коллеги Темирова и сам журналист сообщили, что сверток ему подкинули. Медиасообщество Кыргызстана выступило с обращением и заявило о том, что действия силовиков являются прямым давлением на деятельность журналистов. В Бишкеке, Оше и Караколе журналисты, активисты и правозащитники вышли на митинг и потребовали свободу Болоту Темирову. Они заявили, что это покушение на свободу слова в Кыргызстане. 23 января Темирова отпустили под подписку о невыезде, но следствие не прекращено. Ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта. Кроме того, вероятно, что такие же обвинения выдвинули в отношении его коллеги, акына Болота Назарова, которого в этот день не было в офисе. Его тоже задержали, но коллеги не могли выйти с ним на связь — Темиров сказал, что акыну также подбросили наркотики. Все это произошло после выхода расследования о членах семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

