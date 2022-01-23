Акына Болота Назарова отпустили под домашний арест.

Назарова вывели из здания ГУВД Бишкека и повезли в Свердловский райсуд, где будут рассматривать законность его задержания.

«Правда гнется, но не ломается», — сказал акын.

Его подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта. Сотрудники правоохранительных органов задержали Назарова 22 января в Бишкеке и обнаружили» у него пакетик с гашишем.

Задержанный в тот же день Болот Темиров 23 января заявил, что Болоту Назарову также подбросили наркотики, как и ему.

Сам Назаров сообщил сотруднику института омбудсмена, который навестил его в ИВС, что задержание было незаконным — «у него нет денег на хлеб, не то что на наркотики».

Акын Назаров известен тем, что в своих стихах он поет о бедности простых граждан, о властимущих и проблемах общества. В одном из своих стихов он раскритиковал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.