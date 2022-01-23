Пресс-служба ГУВД Бишкека сообщила, что журналиста-расследователя Болота Темирова отпустили под подписку о невыезде. Ему предъявлено обвинение в незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта.

Болот Темиров и Болот Назаров. Коллаж

По данным милиции, 22 января в ГУВД Бишкека заявлением обратилась гражданка А. А. и попросила принять меры в отношении неизвестного лица по имени «Болот», который с 25 октября 2021 года по настоящее время со своими друзьями склоняет ее к употреблению наркотических средств, а именно гашиша.

По ее словам, это происходило возле юрты, расположенной на улице Сухомлинова дом №52А, а также в офисе, который находится на улице Логвиненко дом № 55.

«В этот же день был произведен обыск по этому адресу, который принадлежит журналисту Болоту Темирову. В ходе обыска у Темирова был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, вес которого составили 7,79 граммов», – говорится в сообщении ГУВД.

Они провели исследование и выяснили, что это наркотическое средство из смолы каннабиса «Гашиш», весом 7,77 граммов.

Также в милиции сообщили, что коллегу Темирова — Болота Назарова водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Его задержали 22 января на пересечении улиц Турусбекова и Жумабека. Сотрудники милиции «обнаружили» и «изъяли полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, вес которого вместе с упаковкой составил 14,71 грамма». Исследование показало, что это «Гашиш», весом 8,69 грамма.

Болот Темиров до задержания опубликовал расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Акын Болот Назаров озвучил кыргызскую версию этого расследования.

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