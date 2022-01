Адвокат Нурбек Токтакунов заявил, что задержание Болота Темирова — это абсурд. «Когда в РОВД кто-то приходит и говорит, что несколько месяцев назад меня склонял к употреблению наркотиков такой-то, ни один милиционер нормальный он не побежит делать обыск там и устраивать маски-шоу. Он скажет: “Ты кто? Кто он?” […] Если с терроризмом борются, с оргпреступностью тогда понятно, но когда приходит человек и просит расследовать, то ни один нормальный сотрудник милиции не будет сразу же выносить постановление о неотложном обыске», — отметил адвокат. Он также подчеркнул, что при обыске правоохранители сначала показывают постановление, потом просят выложить все запрещенные вещи, если они есть. «Если они вламываются, ложат его на землю, то понятно, что ему 100% подкинули. Это делается для того, чтобы подкинуть наркотики. Болот Темиров сам мне сказал, что наркотики ему подкинули, что он никогда не употреблял, что это не его», — сказал Токтакунов. По его словам, это все сделали для того, чтобы изъять компьютеры, жесткие диски и дискредитировать его. «Он [Темиров] сказал, что одно расследование он успел опубликовать и он готовился опубликовать новое расследование», — добавил Токтакунов. Болота Темирова увезли в наркологию. Адвокат заявил, что сомневается в любом результате экспертиз. Ранее правоохранители в Бишкеке ворвались в офис журналистов-расследователей Temirov LIVE, повалили их на пол, провели обыск и задержали Болота Темирова. При выходе из кабинета, в котором его вместе с другими журналистами держали около двух часов, он успел сказать: «Мне подкинули». Кармап кетти! pic.twitter.com/dwHseVdyyO — Токтосун Шамбетов (@Tokojan) January 22, 2022 Также сотрудники Temirov Live рассказали, что видели как Темирову подложили неизвестный пакетик. Правоохранители забрали из офиса компьютеры, хард-диски, документы и записи с камер видеонаблюдения.

