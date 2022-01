Супруга акына Болота Назарова отрицает, что на видео с бульбулятором запечатлен ее супруг. Накануне Нуржамал Анаркулова, сторонница Камчыбека Ташиева, опубликовала видео, на котором мужчина и девушка что-то употребляют. После это видео растиражировал Бекзат Өмүрбеков, сторонник Садыра Жапарова. После оба удалили видео. Посты и видео появились после того, как журналисту расследователю Болоту Темирову подкинули наркотики — об этом говорят очевидцы — и задержали его. Но о «бульбуляторе» и акыне Болоте Назарове говорил на своей пресс-конференции глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — и акын, и расследователь были задержаны после выхода расследования о семье Ташиева. «Болот Назаров использует наркотики. Это не простые наркотики, а с помощью бульбулятора. Это не чистый наркотик, это химический наркотик, бульбулятор увеличивает эффективность. Это преступление», — сказал Ташиев. По его словам, некую девушку проверили на наркотики вместе с Назаровым и обнаружили их в крови. Это не очень сходится с версией МВД, которое утверждает, что сам факт употребления наркотика произошел 25 октября 2021 года. «22 января 2022 года в ГУВД г. Бишкек заявлением обратилась гр-ка А. А., которая просит принять меры в отношении неизвестного лица по имени «Болот», который с 25 октября 2021 года по настоящее время со своими друзьями склоняет ее к употреблению наркотических средств (гашиш) возле юрты расположенного по адресу г. Бишкек улица Сухомлинова дом №52А, а также в офисе расположенного по адресу г. Бишкек улица Логвиненко дом № 55», — это официальное сообщение ГУВД. Если в день задержания милиция говорила только о “юрте” на улице Сухомлинова, в свое заявление 23 января они добавили, что якобы девушку склоняли к употреблению гашиша и в офисе редакции журналистов-расследователей. Два дня милиция говорит о наркотиках у юрты на Сухомлинова. Но на Сухомлинова нет юрты, там находится клиника ЮРФА. ЮРФА, а не юрта. «В этот же день был произведен обыск по этому адресу, который принадлежит журналисту Болоту Темирову. В ходе обыска у Темирова был обнаружен и изъят полиэтиленовый сверток, внутри которого находилось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, вес которого составили 7,79 граммов», – говорится в сообщении ГУВД. Однако и очевидцы, и сам Темиров говорят о том, что наркотики подбросили. Камчыбек Ташиев на пресс конференции заявил, что, якобы, в правоохранительные органы сообщили, что акын Болот Назаров все время выходит из офиса с наркотиками Temirov Live. И хотя в крови Темирова наркотиков не нашли, по мнению главы ГКНБ журналист-расследователь «наверное распространяет». Само задержание Назарова выглядит сомнительно — пока внимание было привлечено в оккупированному людьми в масках офису журналистов расследователей, акын исчез — коллеги не могли его найти. Позже адвокат Нурбек Токтакунов сообщил, что акына видели в больнице в окружении милиционеров — был ли ему предоставлен адвокат, неизвестно, но в офис Темирова адвокатов пытались не пустить. О состоянии Назарова ничего не известно. Его супруга сказала, что смотрела видео, которое вбросили в соцсети — и мужчина на видео не ее супруг. Кроме того, с момента задержания она не знает, как он. Болота Назарова водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Милиция утверждает, что при задержании при нем также обнаружили наркотические вещества. Акын Болот Назаров озвучивал кыргызские версии расследований команды Temirov Live.

