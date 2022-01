Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев раскритиковал задержание журналиста-расследователя Болота Темирова на своей странице в фейсбуке. Он отметил, что этот инцидент должен быть тщательно расследован. Жанар Акаев. «Этот факт нанес тень на старания правительства по построению открытого общества. Разве Темиров самый опасный преступник Кыргызстана, чтобы задерживать его со спецназом? Если он нарушил закон, нельзя было в рамках закона вызвать его на допрос?» — подчеркнул нардеп. Акаев отметил, что журналистские расследования приносят только пользу правительству, которое заявило о намерении бороться с коррупцией. «В Кыргызстане единственное, чем мы можем гордиться, — это свобода слова и свободное общество. Материалы, которые они исследуют, пойдут только на пользу правительству, которое намерено бороться с коррупцией. Ни одно правительство не может подавить свободу слова силой. Те, кто были до этого, нынешние и предстоящие. Поэтому надо быть благоразумным, освободить журналиста и действовать по принципу великодушия, а не видеть врага во всех, кто критикует. Жестокое обращение с Болотом, как с членом преступного мира, пугает других журналистов-расследователей. Это дело должна рассмотреть комиссия, а те, кто действовал самовольно, должны быть привлечены к ответственности, чтобы в последующем с журналистами так не обращались», — написал политик. Ранее правоохранители в Бишкеке ворвались в офис журналистов-расследователей Temirov LIVE, повалили их на пол, провели обыск и задержали Болота Темирова. При выходе из кабинета, в котором его вместе с другими журналистами держали около двух часов, он успел сказать: «Мне подкинули». Также сотрудники Temirov Live рассказали, что видели как Темирову подложили неизвестный пакетик. Правоохранители забрали из офиса компьютеры, хард-диски, документы и записи с камер видеонаблюдения. Непонятно, как диски с материалами для расследований могут быть связаны с якобы пакетиком анаши. После этого Темирова увезли в ГУВД Бишкека, затем в наркологию. Экспертиза крови журналиста на наркотики показала отрицательный результат. Однако Темирова все еще держат в ГУВД.

