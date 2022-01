Обращение Платформы действий медиа сообщества Кыргызстана Задержание Болота Темирова. Фото: Азиза Раибердиева Медиа сообщество Кыргызстана считает обыски в офисе журналистов-расследователей Temirov Live и задержание Болота Темирова прямым давлением на свободу слова в Кыргызстане и воспрепятствованием журналисткой деятельности, которая защищена законодательством Кыргызской Республики, в том числе гарантирована Конституцией. Сегодня гражданское общество Кыргызстана и международное сообщество стали свидетелями попытки беспрецедентного воспрепятствования журналисткой деятельности, защищенной рядом законов, в том числе Законом «О СМИ» и «О защите профессиональной деятельности журналиста». Силовые органы пытаются оказать давление на команду журналистов-расследователей Temirov Live во главе с Болотом Темировым, используя сомнительные, сфабрикованные обвинения. Особо настораживает, что, проведенный обыск и изъятие техники, проходят в редакции на следующий день после публикации расследования о «клане Ташиевых», в котором журналисты рассказывают, как родственники председателя ГКНБ КР становятся «нефтяными магнатами Кыргызстана». Команда Temirov Live уже заявила о слежке и полученных еще до публикации угрозах, связанных с подготовкой именно этого материала. Использование правоохранительных органов в данной ситуации заставляет делать неутешительные выводы, что за обвинениями Болота Темирова и запугиванием его команды могут стоять представители высших эшелонов власти. Команда журналистов Temirov Live является автором многих громких расследований, раскрывающих коррупционные схемы, к которым причастны политики Кыргызстана. Профессионализм Temirov Live отмечен и признан не только в стране, но и за рубежом. Подобными действиями власти Кыргызстана не только нарушают действующее законодательство, но также демонстрируют международному сообществу, что свободной журналистике в стране нет места, а власть, несмотря на все заверения, идет по пути тоталитарных режимов. Отметим, что президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, являющийся гарантом Конституции, неоднократно в своих выступлениях заявлял, что угрозы свободным медиа и журналистам в Кыргызстане не было и не будет. Более того, глава государства и члены его команды отмечали важность поддержки свободы слова, как одного из действенных способов борьбы с коррупцией. Однако задержание Болота Темирова демонстрирует, что действия силовиков или не контролируются властями КР, или реальные действия власти расходятся с ее словами. Грубое попрание права журналистов на профессиональную деятельность может нанести удар по имиджу страны в целом, показывая Кыргызстан как страну где не существует верховенства закона, а жертвой системы может стать любой человек, даже если его деятельность прозрачна и гарантирована Конституцией, как это происходит в случае с журналистом Болотом Темировым. Медиа сообщество призывает власти Кыргызстана действовать законными методами и не применять практику тоталитарных режимов в отношении свободной прессы и отдельных журналистов с целью запугивания и давления. А также требует немедленно отпустить журналиста-расследователя Болота Темирова, провести всестороннее и прозрачное расследование действий силовых органов, выявить причастных к попытке воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста, опубликовать его результаты и наказать виновных.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!