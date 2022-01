В Бишкеке 23 января журналисты, активисты и правозащитники вышли на митинг у здания МВД в поддержку Болота Темирова, которого накануне задержали правоохранители. Собравшиеся потребовали освобождения журналиста-расследователя, а также отставки главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, который фигурировал в последнем расследовании Темирова, опубликованном за пару дней до задержания. Митингующие считают, что это прямое давление на свободу слова. Они кричали «Позор!» и «свободу Болоту Темирову!» Всего у здания МВД собрались около 200 человек. Их окружили сотрудники милиции.

Кроме этого возле митинга были замечены ряд милицейских машин и автозаки. Среди участников митинга в поддержку Темирова были депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Эрулан Кокулов. Некоторые сотрудники милиции вели себя агрессивно. Один из них сильно толкнул девушку, она чуть не упала в арык.

Кроме того, на митинге появились провокаторы. Участники митинга сообщили, что один из них, мужчина в сером худи, громко кричал и даже залез на забор. В это время пресс-служба ГУВД сообщила, что Болота Темирова отпустили под подписку о невыезде, а его коллегу акына Болота Назарова водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Но участники митинга не намерены расходиться. Они заявили, что будут ждать Темирова у здания МВД. В Оше также прошел митинг в поддержку Болота Темирова и Болота Назарова. Собравшиеся потребовали свободу журналистам. Журналистов поддержали и в Караколе. Митинг в Оше в поддержку Темирова. Фото: Дастан Умотбай уулу/ «Азаттык» Митинг в Караколе. Фото: Сейчас.kg Болота Темирова и Болота Назарова задержали 22 января. Сотрудники правоохранительных органов якобы обнаружили у них пакетики с гашишем. При этом журналисты утверждают, что видели как сотрудники сами положили в карман Темирова пакетик с неизвестным веществом. Болот Темиров до задержания опубликовал расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Акын Болот Назаров озвучивал некоторые расследования Болота Темирова и в своих стихах критиковал Ташиева.

