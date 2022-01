Оппозиционер Омурбек Текебаев, лидер партии «Ата Мекен», прокомментировал задержание журналиста расследователя Болота Темирова. «Однажды мне тоже подбросили наркотики, – в 2006-м году было дело под названием «матрешка-гейт». Мне тогда повезло: видеокамеры аэропорта зафиксировали факт подброса, и тогда ещё свободный Жогорку Кенеш показал это депутатам. Кроме того, суд Польши признал это все фальшивкой и преследованием оппозиционного политика. Если я сегодня не скажу слова в защиту Болота Темирова, значит предам память тех соратников, которые тогда добились правды. Таких как Болот Шер, ушедших в мир иной. Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров были тогда депутатами и хорошо помнят эту историю. Они в частном порядке выражали мне свое сочувствие», — рассказывает политик. Текебаев говорит, что свобода слова — это достояние кыргызского народа, она у него в крови. При каждом кыргызском президенте была свободная пресса, а попытки давить на нее получали отпор. «Более того, наши медиа всегда делали работу, которую должно делать правительство, государственные органы. Они информировали население, проводили расследования, боролись с коррупцией. Тем самым они реализовывали ту программу, которую на словах декларировала власть. Такие журналисты как Болот Темиров, Али Токтакунов, покойный Улан Эгизбаев и многие другие – санитары нашего общества», — считает оппозиционер. По мнению Текебаева, нельзя заставить замолчать журналиста. Даже если замолчит один — будет другой борец за свободу слова. «Я призываю сегодня не наступать на грабли предшественников. Ничем хорошим для тех это не закончилось. Надо помнить уроки истории, тем более такой недавней. Никто на земле кыргызов никогда не заткнет рты нашим джигитам и нашим девушкам, подобным Жаныл Мырза», — сказал Текебаев. Журналист Болот Темиров был задержан после публикации первого этапа расследования про племянника главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Темиров рассказал, что ему подбросили наркотики — в наркологии у него в крови наркотических веществ не обнаружили. Хотя правоохранители утверждали, что журналист задержан якобы из-за наличия наркотиков, они забрали из офиса его редакции все компьютеры — а они связаны непосредственно с его расследованиями. Известно, что Болот Темиров планировал опубликовать второй этап расследования, связанного с семьей Ташиева.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!