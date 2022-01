Президент Садыр Жапаров в своих соцсетях прокомментировал дело в отношении журналиста расследователя Болота Темирова и его коллеги акына Болота Назарова. «Любая профессиональная деятельность, осуществляемая в рамках закона, в том числе и журналистская, не должна быть поводом ни для каких форм давления. Это должно быть беспристрастное расследование, с учетом всех обстоятельств. Я держу на контроле, чтобы дело, связанное с Болотом Темировым и другими задержанными с наркотиками, было расследовано справедливо», — заявил президент. Милиция настаивает, что в офисе Temirov Live и возле юрты на Сухомлинова (которая, видимо, клиника ЮРФА по тому же адресу) людей принуждали употреблять наркотики. Жалобу написали 22 января и в тот же день отряд в масках оккупировал редакцию, положил всех на пол и обыскал. Темирову свернули руки, двое мужчин сели сверху, а потом нашли в кармане сверток с якобы наркотиками — и свидетели, и Темиров говорят, что его подкинули. При этом из офиса изъяли все компьютеры — это произошло после выхода расследовании о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. На своей пресс-конференции Ташиев заявил, что компьютеры связаны с наркотиками. «На тех компьютерах возможно записано, где они берут эти наркотики, написаны виды наркотиков, написаны цена на наркотики, названия этих наркотиков, распространители наркотиков, у кого берут», — сказал он. Президент Садыр Жапаров попросил журналистов «воздержаться от клеветы». «В то же время я хотел бы попросить журналистов воздержаться от публичной клеветы и необоснованных обвинений в адрес кого-либо. Прежде чем что-то сказать, важно уточнить все и понимать всю ответственность сказанного, а потом уже говорить. Камчыбек Кыдыршаевич подробно пояснил на этой пресс-конференции, что обвинения в его адрес были полностью ложными», — защитил он своего соратника. Ранее на пресс-конференции Ташиев заявил, что 90% расследований Болота Темирова ложь, а добытчикам мазута завидуют. «Теперь деятельность каждого государственного предприятия перестала быть секретной, как это было раньше. Все работает открыто. Он правильно сказал, что в случае необходимости создайте комиссию из нескольких оппозиционных журналистов и проверьте, а мы создадим для этого необходимые условия. У вас есть все возможности проверить. У нас все открыто. Отныне закон должен работать одинаково для всех нас, будь то журналисты, чиновники или простые граждане», — говорит президент. Ранее Ташиев пообещал журналистам «организовать машину» если те захотят проверить работу завода, где начальником поставили его племянника Байгазы Матисакова. Что еще говорил Ташиев? Он сказал, что не имеет никакого отношения к нефтеперерабатывающему бизнесу. При этом Ташиев на доске подробно объяснил, как работает предприятие по продаже мазута. «Переработкой нефти в стране занимается только “Кыргызнефтегаз”, а под ним работает НПЗ “Кыргыз Петролеум Компани”. “Кыргызнефтегаз” перерабатывает нефть, а китайские компании продают эту нефть. Речь идет о 20 компаниях. Китайские компании продают частным фирмам, токмокскому НПЗ и кантскому НПЗ. После этого НПЗ и частные фирмы производят бензин – 15%, дизельное топливо – 20%, потери – до 2%, мазут – оставшаяся часть. Бензин и дизельное топливо продается только внутри страны, так как нет разрешения на экспорт. Мазут можно экспортировать, и мы должны быть рады этому, так как продажи осуществляются в валюте. Насколько дорого продают мазут, тем больше налогов поступает в бюджет. Мы не должны завидовать тем, кто продает мазут. Мы должны быть рады за налоговые поступления», — сказал Ташиев. Глава «Кыргыз Петролеум» — племянник Ташиева Байгазы Матисаков. Ташиев сказал, что Матисаков — хороший парень, который не пьет и читает намаз. «Журналисты должны хвалиться тем, что мы продаем на экспорт мазут, а не ругать за то, что дорого продает компания», — заявил Ташиев. 31-летний Матисаков возглавил крупный нефтеперерабатывающий завод «Кыргыз Петролеум Компани» в Джалал-Абаде после президентских выборов в Кыргызстане, когда к власти пришли Садыр Жапаров и его друг Камчыбек Ташиев. Что за расследование? Журналисты Temirov Live опубликовали расследование, где рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании, связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня. Новое расследование связано с племянником Ташиева — Байгазы Матисаковым, который после октябрьских событий в 2020 году возглавил «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». «Камчыбека Ташиева еще до его прихода во власть связывали с топливным бизнесом. На его братьев оформлен джалал-абадский нефтеперерабатывающий завод: Казыбек Ташиев – учредитель, а Шайырбек Ташиев значится директором», — рассказывает в расследовании журналист Болот Темиров. По словам Темирова, расследователи из OCCRP помогли журналистам найти документы об экспортных операциях компании «Регион ойл». По данным из документов, компания занимается экспортом мазута «Кыргыз Петролеум Компани», которую возглавляет племянник Ташиева. Журналист рассказал, что «Регион ойл» экспортирует мазут по 34 цента за килограмм. За два дня – 23 и 24 июня 2021 года – компания поставила в Узбекистан 3 666 тонн мазута госпредприятия от «Кыргыз Петролеум Компани». При этом на самом госпредприятии на 7 июля 2021 года мазут стоил по 22 цента за килограмм. «Делаем несложные подсчеты и получаем разницу в 37 млн сомов. То есть, компания-посредник получает прибыль за счет экспорта продукции государственного завода – и это за два дня», — говорит Темиров. Журналист отмечает, что за год государственная «Кыргыз Петролеум Компани» получает прибыль в 160 млн сомов, тогда как посредник «Регион ойл» за счет продукции госзавода получает прибыль на разнице цен в 37 млн сомов всего за два дня. «Это не единственная экспортная операция. На портале “Открытый бюджет” мы видим, что “Регион ойл” платил за таможенное оформление 52 раза –16 апреля [2021] года», — добавляет журналист. Кроме того, источник расследователей рассказал, что племянника Ташиева назначили главой «Кыргыз Петролеум Компани» после выборов президента 10 января 2021 года. «Вопреки воле коллектива неожиданно утром пришли люди Ташиева, привели за руки членов совета директоров и заставили голосовать за избрание нового президента завода — за племянника Ташиева», — цитирует свой источник Temirov Live. Что за компания «Регион ойл»? По информации реестра Министерства юстиции, «Регион ойл» принадлежит некой Назгуль Айдаровой. По данным журналистов, Айдарова выдвигалась в депутаты Джалал-Абадского горкенеша в апреле 2021 года. В документах для Центризбиркома она указала, что работает бухгалтером на Джалал-Абадском нефтеперерабатывающем заводе, которым владеют братья Ташиевы. Информацию о том, что Айдарова работает на заводе, в интервью журналистам Temirov Live подтвердил депутат парламента Шаирбек Ташиев — родной брат главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также подтвердил, что Айдарова руководит «Регион ойл». Журналисты заметили, что экспортные операции компании «Регион ойл» начались после выборов депутатов Джалал-Абадского горкенеша, которые прошли 11 апреля 2021 года. Одним из победителей тех выборов стал Таймурас Ташиев — сын главы ГКНБ. В интервью журналистам Айдарова подтвердила, что ее компания занимается экспортом мазута в Узбекистан и Италию. «Это не единственная связь Назгуль Айдаровой с семьей Ташиевых. В ноябре 2021 года Айдарова была уполномоченной по финансовым вопросам кандидата в депутаты Шаирбека Ташиева. [..] Того самого, кто платит налогов за 40 тысяч сомов дохода, но при этом покупает двухэтажный пентхаус в Бишкеке за 27 млн сомов», — говорит Болот Темиров в своем расследовании. Журналист добавляет, что Шаирбек Ташиев приобрел этот дом в мае 2021 года – через месяц после того, как «Регион ойл» экспортировал мазута на 37 млн сомов всего за два дня.

