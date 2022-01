Журналист Temirov Live Актилек Капаров рассказал об угрозах, шантаже и скрытой камере, которую нашли в спальне расследователя Болота Темирова. Он говорит, что журналистам пытались «закрыть рты», чтобы те перестали расследовать коррупцию. Но журналисты Temirov Live не остановятся и будут продолжать выпускать расследования. «Болота Темирова задержали 22 января вечером. Это произошло спустя два дня после выхода расследования про нефтянной бизнес родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Мы и ранее выпускали расследования про Ташиева и его близких — и вот результат», — рассказывает Капаров. 13 октября журналисты Temirov Live нашли связь между напавшим на официанта в Джалал-Абаде мужчиной и семьей Камчыбека Ташиева. 22 ноября команда журналистов показала, как на госзавод «Кыргыз петролеум» назначили Камчыбека Ташиева Байгазы Матисакова. А 20 января Temirov Live опубликовал расследование о том, как «родственники Ташиева становятся нефтяными магнатами». «Наша команда считает, что Болота Темирова задержали за то, что они не хотят, чтобы мы занимались расследованиями и выявляли коррупционные схемы чиновников. Для этого они используют все грязные методы», — говорит Капаров. В декабре 2021 года в доме Болота Темирова обнаружили скрытую камеру с прослушкой — прямо в спальне. После этого сотрудникам Temirov Live стали угрожать. От журналистов требовали, чтобы те предупреждали о темах расследований.

