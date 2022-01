Депутат Жогорку Кенеша Шайырбек Ташиев скоро сдаст свой мандат. Об этом 23 января на пресс-конференции сообщил его старший брат глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. «Я недавно говорил с ним, сказав, что много критики высказывается… Конечно, он был избран народом, но, несмотря на это, он согласился и в ближайшую неделю он передаст свой мандат. В семье Ташиевых не будет два-три политика, только я. После моего ухода из политики, пожалуйста, пусть приходят», – пояснил Ташиев. Шайырбек Ташиев был избран депутатом Жогорку Кенеша по Джалал-Абадскому одномандатному избирательному округу №14. Если он сдаст мандат, то в этом округе по закону будут объявлены перевыборы. Шайырбек Ташиев. Ранее журналисты спросили у Ташиева, как он может прокомментировать то, что два брата занимают такие высокие позиции. Он ответил: «Так избрал народ». Накануне журналисты Temirov LIVE опубликовали расследование про связь семьи Ташиевых с топливным бизнесом в Кыргызстане. В нем Шайырбек Ташиев подтвердил, что их племянник Байгазы Матисаков возглавляет «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Также журналисты выяснили, что Шайырбек Ташиев значится директором джалал-абадского нефтеперерабатывающего завода «Регион ойл». По документам этой компанией руководит некая Назгуль Айдарова. Сам Ташиев подтвердил информацию, что Айдарова работает на заводе, в интервью журналистам Temirov Live.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!