Сотрудник института омбудсмена 23 января встретился с акыном Болотом Назаровым, которого задерживали по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта. По его словам, Назаров сообщил ему, что наркотики ему подбросили. «Он говорит, что у него нет денег на хлеб, не то что на наркотики. Сейчас, по его словам, у него нет работы», — сказал сотрудник института омбудсмена. Назаров связывает задержание со своей творческой деятельностью. Акын рассказал, что ранее на него несколько раз нападали неизвестные, один раз разбили губу. Акын Назаров известен тем, что в своих стихах он поет о бедности простых граждан, о властимущих и проблемах общества. В одном из своих стихов он раскритиковал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Задержание и освобождение Назарова По информации ГУВД Бишкека, 22 января Назарова задержали на пересечении улиц Турусбекова и Жумабека. Сотрудники «обнаружили» у него пакетик с гашишем. Задержанный в тот же день Болот Темиров 23 января заявил, что Болоту Назарову также подбросили наркотики, как и ему. В Бишкеке у здания ГУВД проходил митинг в поддержку акына. Среди участников акции были другие акыны-импровизаторы, которые с комузом пели о беспределе и задержании Болота Темирова и Болота Назарова. Замначальника ГУВД Мирлан Насиров вышел к митингующим и пообещал, что Назарова выпустят под домашний арест. Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сначала назвал акына наркоманом, но после недовольства митингующих признал, что Назаров — только подозреваемый. Он также подтвердил, что акына выпустят под домашний арест, и в течение часа Назарова выпустили под подписку о невыезде.

