Министерство труда и соцразвития вынесло на общественное обсуждение законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики». В нём ведомство предлагает внести в Трудовой кодекс понятие «дистанционная работа».

В справке-обосновании документа говорится, что на рынке труда происходят существенные изменения и законопроект разработан, чтобы можно было «юридически закреплять отношения с [удаленными] работниками».

«В результате развития цифровых технологий сокращается объем традиционной занятости, что приводит к появлению ее новых форм (фриланс, самозанятость, дистанционная работа и т.п.). При этом эпидемиологическая ситуация, вызванная пандемией COVID-19, повысила актуальность применения трудового договора с внедрением в него дистанционной работы», — отмечается в документе.

Что считается дистанционной работой?

В законопроекте говорится, что дистанционной считается работа сотрудника вне места нахождения работодателя. При этом он должен использовать для работы и взаимодействия с работодателем информационно-коммуникационные технологии.

Что предлагает законопроект?

Помимо введения в Трудовой кодекс понятия «дистанционная работа», законопроект предлагает дать возможность заключать трудовые договоры между работником и работодателем в форме электронного документа, заверенного цифровой подписью.

«Заключение электронного трудового договора повысит оперативность оформления официальных трудовых отношений. Это даст больше возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор», — говорится в законопроекте.

При этом в Минтруда подчеркнули, что работникам на «дистанционке» будут предоставляться все социально-трудовые гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

На них будут распространяться общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части оплаты труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предоставления отпусков, гарантий, компенсаций и так далее.

Фото на заглавной иллюстративное: Yasmina H / unsplash.com