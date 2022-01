В городе Кант Чуйской области 24 января произошла авария с участием внедорожника Lexus 470 и машины скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. По данным милиции, авария произошла примерно в 08:30 утра. «Скорая помощь ехала с включенными мигалками, но на перекрестке навстречу выехал внедорожник и совершил столкновение», — сообщили в ГУВД. В аварии пострадали водитель и фельдшер, которые находились в машине скорой помощи. Милиция выясняет обстоятельства аварии, а машины отправили на штрафстоянку. Одна из последних аварий с участием автомобиля скорой помощи произошла в декабре 2021 года. Тогда в Бишкеке машина «скорой» столкнулась с легковушкой Subaru. Неделей раньше произошло ДТП с автомобилем детской бригады скорой помощи – по данным Центра экстренной медицины, водитель уснул за рулем и врезался в дерево. В результате аварии врач бригады получила перелом поясничного отдела позвоночника.

