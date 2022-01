Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции 24 января одобрил кандидатуру экс-главы кабмина Улукбека Марипова на пост посла Кыргызстана в Саудовской Аравии. За его кандидатуру проголосовали все члены Комитета, куда входят 13 депутатов. В королевстве долгое время не было посла Кыргызстана. Последним эту должность занимал Абдилатиф Жумабаев. Улукбек Марипов — бывший глава кабинета министров Кыргызстана. Он занимал эту должность с февраля до октября 2021 года. Тогда его от должности освободил президент Садыр Жапаров, когда отправил кабинет министров в отставку. Читать ещё: Видео: Улукбек Марипов записал прощальное обращение

