Продовольственная и сельскохозяйственная программы ООН (ФАО) выделят минсельхозу грант на сумму $29 миллионов. Об этом 24 января на заседании комитета парламента сообщил замминистра сельского, лесного и водного хозяйства Нурлан Шерипов. По словам замминистра, грант выделят на семь лет для восстановления лесов и пастбищ республики. «Планируем посадить леса на 6 тысячах гектаров и восстановить разрушенные пастбища на 644 тысячах гектаров земель», — заявил он. Депутат Чингиз Айдарбеков отметил, что проект будет финансироваться не только за счет грантовых средств. «$657 тысяч выделяется из бюджета, и это не грант, еще $15 тысяч из Российско-кыргызского фонда развития — это тоже не грант, а кредит. Предоставляйте народу правильную информацию, ведь деньги будут брать из карманов граждан тоже», — попросил замминистра Айдарбеков. Депутат спросил, действительно ли $24,5 миллиона потратят на местных и зарубежных консультантов и конференции, а еще $109 тысяч – на зарплату эксперта по гендерным вопросам. Шерипов опроверг это и заверил, что позже даст полную информацию. Депутат Нурланбек Шакиев заметил, что на возрождение лесов Кыргызстана выделяют много денег, но состояние лесов почему-то не улучшается. По его мнению, в стране ежегодно сажают новые деревья, а старые умирают, «потому что до них нет никому дела». Шерипов ответил, что этот вопрос возьмут под контроль. Читать по теме: Как массовая высадка леса может значительно помочь борьбе с глобальным потеплением

