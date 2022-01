После митинга в поддержку журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова двоих активистов задержала милиция – об этом на своей странице в фейсбуке заявила экс-глава Генпрокуратуры Аида Салянова. По словам Саляновой, милиция задержала Нургазы Шайлобекова и Айбека Назаркулова, которые выступали в поддержку акына и журналиста на митингах. Скриншот страницы Аиды Саляновой «После окончания митинга, сотрудники милиции задержали их на территории Ленинского района, избили и отвезли их в отделение на [улице] Фучика. Как это можно понимать?» — написала Салянова. Сам Шайлобеков на своей странице в фейсбук написал, что его задержали, обвинив в избиении неизвестного парня, а затем, по его словам, в милиции у него требовали деньги. «Они начали требовать деньги за избиение и стали требовать оплатить лечение. Но по этому парню видно, что его никто не трогал – он цел и невредим. Они не смогли предоставить ни одного доказательства», — написал Шайлобеков. Скриншот страницы Нургазы Шайлобекова Что сказали в милиции? В пресс-службе УВД Ленинского района журналисту «Клоопа» сообщили, что Шайлобекова и Назаркулова задержали 24 января после заявления мужчины с инициалами Т.С. Мужчина рассказал, что его якобы избили Шайлобеков и Назаркулов, а он, убегая от них, попросил помощи у сотрудников милиции. В результате их всех доставили в УВД Ленинского района, а задержание зарегистрировали в журнале учета информации. Однако уже в отделении милиции Т.С. отказался писать заявление на Назаркулова и Шайлобекова и проходить медэкспертизу. В милиции у всех участников инцидента взяли объяснительные, а затем отпустили. Проверка по делу продолжается. Задержание Назарова и Темирова Акына Болота Назарова задержали 22 января в Бишкеке – сотрудники милиции якобы обнаружили у него пакетик с гашишем. После задержания Назарова у здания ГУВД Бишкека прошел митинг, где другие акыны выступили в поддержку Назарова и пели о «беспределе» со стороны милиции. Позже Назарова отпустили под подписку о невыезде. Акыны также выступали в поддержку журналиста-расследователя Болота Темирова, которого задержали в собственном офисе ночью 22 января. Тогда журналисты и активисты сообщили, что силовики зашли в офис Темирова и повалили всех мужчин на пол. Затем в кармане Темирова якобы нашли пакетик с гашишем. Сам Темиров после того, как его вывели из офиса, заявил, что вещество ему подкинули. 23 января журналиста отпустили под подписку о невыезде.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!