В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области в память о религиозном деятеле Чубаке ажы Жалилове организовали игру в аламан улак – аналог кок-бору, в котором каждый всадник играет сам за себя. Об этом пишет издание Turmush. Издание сообщает, что на игру прибыли тысячи улакчы со всех регионов Кыргызстана. Среди призов путевка на малый хадж, 10 лошадей, пять автомобилей, пять верблюдов, юрта и денежные вознаграждения. https://static.bulbul.kg/mp4/0/82780.72d25d5eee003bbfc514f330eea9d515.720.mp4 Видео: АКИ TV. Игра улакчы в память о Чубаке ажы Жалилове Кто такой Жалилов? Чубак ажы Жалилов был муфтием Кыргызстана в 2010-2012 годах, а до июня 2020 года – членом Совета улемов. Жалилов был одним из самых популярных религиозных деятелей в Кыргызстане. У его YouTube-канала «Насаат медиа» было более 600 тысяч подписчиков, а у страницы в Facebook – около 58 тысяч. Жалилов занимался толкованием аятов и хадисов из Корана, объясняя их своей аудитории простым языком. Помимо религии, мусульмане обращались к нему с вопросами о повседневной жизни. Его собрания привлекали тысячи зрителей. Чубак ажы Жалилов скончался в ночь на 11 июля 2020 года от коронавирусной пневмонии. На его похороны пришли тысячи людей, несмотря на санитарные ограничения. В июле 2021 года глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в честь религиозного деятеля открыл мечеть на своей малой родине – в селе Барпы Джалал-Абадской области. Читать по теме: Помогли дети, братья и сестры. Ташиев объяснил, откуда у него деньги на строительство мечети «Это избиение всех нас». Чубак ажы Жалилов осудил истязание женщины в Сузаке

