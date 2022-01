Музыкант Викрам Рузахунов, которого доставили в Кыргызстан 10 января из Казахстана, на своей странице в Instagram написал о том, что после медицинского обследования у него выявили ряд травм. Скриншот страницы Викрама Рузахунова По словам музыканта, когда он вернулся домой, то думал, что получил всего несколько ушибов. Но после обследования, которое ему посоветовал сделать брат, он узнал, что его состояние среднетяжелое. Рузахунов рассказал, что у него выявили травму груди, переломы ребер, сотрясение головного мозга и разрыв реберного хряща. «Меня доставили в реанимацию и провели операцию. С того времени я нахожусь на лечении, сменил три больницы. Только родные и медперсонал видели, сколько боли и мучений мне пришлось испытать», — написал музыкант. Он добавил, что до этого не понимал, какой резонанс вызвал «ход казахстанских СМИ» с видео, где Рузахунов говорит об участии в беспорядках за деньги. «Сейчас, когда мое состояние более или менее стабилизируется, передо мной вырисовывается полноценная картина происходящего. И не подумайте, пожалуйста, что я пытаюсь вызвать жалость. Напротив, моя цель – донести до всех, кто любит судить, сидя на диване, а также до тех, кто не способен делать правильные выводы из очевидных вещей: вас там не было, вы не знаете через что пришлось пройти», — написал он. По словам Рузахунова, его заявления на видео об участии в беспорядках были ради тех, кто все еще находится «в заложниках в Казахстане», так как у большинства из них семьи и дети, а кто-то единственный кормилец в семье. Во время задержании у музыканта отобрали все документы, деньги и банковскую карту, которые все еще не вернули. Рузахунов также обратился к СМИ с напоминанием о том, что ему «запрещено давать какое-либо интервью» и попросил не беспокоить его родных и близких. «Пост благодарности я напишу отдельно и постараюсь упомянуть всех, кто приложил усилия, кто не был равнодушен, кто искренне переживал по поводу моего задержания», — заключил музыкант. Освобождение Рузахунова Музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова доставили на родину 10 января из Казахстана, где его задержали якобы за участие в беспорядках. Читать еще: Как история кыргызского пианиста поможет раскрыть ложь властей Казахстана О задержании музыканта стало известно из видео на казахском гостелеканале «Хабар 24». В эфире телеканала показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, который участвовал в погромах в Алматы за $200. Родственники и друзья в Кыргызстане узнали в мужчине из видео Викрама Рузахунова, который прилетел в Алматы на гастроли 2 января. Освободить Рузахунова удалось после общественного резонанса в Кыргызстане. Сам музыкант, после того как приехал на родину, рассказал, что специально оговорил себя на видео, чтобы добиться депортации в Бишкек. Казахские власти до сих пор не делали никаких заявлений по задержанию Рузахунова. Кроме Рузахунова известно об избиении казахской полицией кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова. Он также был доставлен в Бишкек и госпитализирован с переломами ног и ребер. Читать еще: «Я очень рад, что жив и здоров». Рузахунов рассказал, почему оговорил себя

