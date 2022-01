Правозащитники из «Бир Дуйно Кыргызстан» обратились к спикеру парламента Таланту Мамытову, чтобы Жогорку Кенеш взял на контроль расследование факта законности задержаний журналиста Болота Темирова и акына Болота Назарова. «Бир Дуйно» также попросили проверить законность обысков в редакции Temirov Live и изъятие оттуда техники в день задержания Темирова 22 января. По мнению правозащитников, задержание Темирова может быть связано с его расследованием о связях родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с продажей мазута госкомпании «Кыргызнефтегаз». «События могут иметь политический аспект, когда правоохранительные органы своими действиями продемонстрировали подконтрольность и исполнение политических заказов отдельных заинтересованных лиц», — считают в «Бир Дуйно». В своем обращении правозащитники также задают несколько вопросов, связанных с задержанием Темирова и Назарова: почему в офис журналистов врывается вооруженный спецназ?

почему людей, находившихся в офисе и не оказывавших сопротивление, положили лицом на пол?

были ли ресурсы силовых структур, использованные для задержания Темирова, соизмеримы?

почему в карман Болота Темирова подложили вещество, и почему была изъята оргтехника, принадлежащая редакции? Вместе с этим правозащитники считают, что арест и обыск в офисе Temirov Live — это «негативный прецедент использования власти и политического влияния для устрашения журналистов», а также давление на свободу слова. «Бир Дуйно Кыргызстан» также попросили парламент дать оценку обысков офиса Temirov Live со стороны силовиков, законности ареста Темирова и Назарова, инициировать расследование по факту законности работы госкомпании «Кыргызнефтегаз» по экспорту мазута. Задержание Темирова и Назарова Журналиста-расследователя Болота Темирова задержали силовики в его офисе вечером 22 января. Вместе с этим из офиса изъяли компьютеры и другую технику журналистов. Правоохранители сообщили, что в кармане Темирова нашли пакетик с гашишем – сам журналист заявил, что вещество ему подкинули в момент задержания. 23 января журналиста отпустили под подписку о невыезде на фоне митингов и общественного резонанса в его поддержку. Кроме Темирова, милиция задержала акына Болота Назарова, у которого также якобы нашли пакетик с гашишем. После задержания Назарова у здания ГУВД Бишкека прошел митинг, где другие акыны выступили в его поддержку и пели о «беспределе» со стороны милиции. Позже Назарова отпустили – тоже под подписку о невыезде.

