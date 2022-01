Президент Садыр Жапаров не стал подписывать законопроект «О режиме чрезвычайного положения в экономике». Об этом рассказал депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале 24 января. По словам Бекешева, до этого депутаты отправляли проект президенту уже два раза, учитывая его замечания. «На третий раз [президент] сказал, что этот законопроект не нужен. Этот проект ни кабинету министров, ни президенту больше не нужен. А из-за этого законопроекта и ругались, и столько времени просто так потратили», — сказал Бекешев. Согласно законопроекту, при введении режима ЧС в экономике, кабмин без согласования с Жогорку Кенешем мог бы распоряжаться 20 % доходов и расходов государственного бюджета. Проект о режиме ЧС в экономике парламент шестого созыва принял в июле 2021 года. Еще тогда на проект закона отреагировал бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит, который заявил, что документ содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом». У Орд-Смита также были вопросы о прозрачности мер, которые позволят кабмину вводить дополнительные обязательства для налогоплательщиков и изменять процедуры по налоговому администрированию. Экономисты посчитали, что этим проектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане. Законопроект предложил глава кабмина Акылбек Жапаров, который на тот момент был министром экономики и финансов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!