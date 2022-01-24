Президент Садыр Жапаров перешёл на удаленный режим работы. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе главы государства.

По их данным, это связано с предстоящим рабочим визитом в Китай.

«Это обусловлено необходимостью соблюдения мер эпидемиологической безопасности при складывающейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что в удаленном режиме «президент продолжит работать по полноценному рабочему графику».

По данным пресс-службы, рабочий визит Садыра Жапарова в Китай запланирован на 3-5 февраля. Там он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине, а также проведет двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

24-е по счёту зимние Олимпийские игры пройдут в столице Китая с 4 по 20 февраля. Ранее ряд стран, в том числе США, объявили «дипломатический бойкот» играм «из-за продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне и других нарушений прав человека». Это означает, что все спортсмены объявивших бойкот стран на Олимпийские игры в Пекин приедут, а официальные лица государств, дипломаты и прочие чиновники — нет.

Активисты требуют бойкота Олимпийских игр в Пекине.Фото: unsplash / Norbu Gyachung.

Правозащитники и и узники обвиняют власти Китая в применении принудительного труда, принудительном контроле над рождаемостью, стирании культурной и религиозной идентичности коренных народов, разлучении детей с заключенными в тюрьмы родителями меньшинств в районе Синьцзян.

Международные правозащитные организации оценивают происходящее в Синьцзяне как геноцид, ряд стран ввели санкции в отношении высокопоставленных чиновников Синьцзяна. О том, что происходящее в Синьцзяне – геноцид, объявило и США.

Власти Китая опровергают все обвинения. Они оправдывают свои действия в Синьцзяне профилактикой терроризма и экстремизма, а лагеря, куда заключают уйгуров, казахов и кыргызов, называют «центрами перевоспитания» и «местами для профессиональной подготовки».

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