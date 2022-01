Свердловский суд признал задержание акына Болота Назарова законным и обоснованным. Об этом сообщила пресс-служба Бишкекского горсуда. В суде отметили, что ходатайство ГУВД Бишкека о законности задержания поэта было рассмотрено 23 января. В итоге, следственный судья Свердловского райсуда Бишкека ходатайство удовлетворил. «Задержание Болота Назарова признано законным и обоснованным», — сообщили в пресс-службе. Задержание и освобождение Назарова По информации ГУВД Бишкека, 22 января Назарова задержали на пересечении улиц Турусбекова и Жумабека. Сотрудники «обнаружили» у него пакетик с гашишем. Задержанный в тот же день журналист-расследователь Болот Темиров 23 января заявил, что Болоту Назарову также подбросили наркотики, как и ему. В Бишкеке у здания ГУВД проходил митинг в поддержку акына. Среди участников акции были другие акыны-импровизаторы, которые с комузом пели о беспределе и задержании Болота Темирова и Болота Назарова. Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сначала назвал акына наркоманом, но после недовольства митингующих признал, что Назаров — только подозреваемый. Он также подтвердил, что акына выпустят под домашний арест, и в течение часа Назарова выпустили под подписку о невыезде. Назаров связывает задержание со своей творческой деятельностью. Акын рассказал, что ранее на него несколько раз нападали неизвестные, один раз разбили губу. Акын Назаров известен тем, что в своих стихах он поет о бедности простых граждан, о властимущих и проблемах общества. В одном из своих стихов он раскритиковал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Читать еще: «Мне подкинули». Болота Темирова забрали из его офиса силовики в масках

