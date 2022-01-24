«За 30 лет такого не было, чтобы сажали акынов,

Что задумали эти власти, которые хотят посадить акына?

Эти власти не видят дальше своего носа, скручивая руки акына», — спел акын-импровизатор и заслуженный артист Кыргызстана Азамат Болгонбаев.

Припомнили акыны и про случаи, когда более опасных, чем Болот Назаров, подозреваемых отпускали.

«Разве Болот опасный человек?

Вчера [кримавторитета] Батукаева освободили преждевременно.

Обкрадывающих народ Матраимовых тоже освободили,

Зилалиева тоже освободили преждевременно.

Все слышали про их дорогие вещи.

Сколько не сравнивай Болота с ними, он намного лучше них» — спел акын Турат Жумаев.

Через некоторое время к участникам акции протеста вышел замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев. Он прервал одного из акынов и потребовал, чтобы артисты прекратили петь, так как «это не место для концертов». Собравшихся это возмутило.

«Оказывается, тут есть люди из [сферы] культуры. Вы что, поддерживаете тех, кто принимает наркотики?», — обратился к митингующим Абдиев.

Собравшиеся в ответ напомнили замглаве МВД о презумпции невинности и с криками «Позор!» прогнали его. После этого акыны-импровизаторы возобновили своё выступление и акция в поддержку Болота Назарова продолжилась.

Позже к митингующим снова вышел Абдиев и сообщил, что Болота Назарова сейчас отпустят под домашний арест. Он также попросил у протестующих прощения за ранее сказанные слова.

Через некоторое время к собравшимся действительно вышел Назаров со словами «Ак ийлет, бирок сынбайт!» («Правда гнётся, но не ломается!»). В ответ собравшиеся прокричали акыну: «Болот курчуйт, таш сынат!» («Сталь закаляется, камень ломается!»).

После этого Болота Назарова доставили в Свердловский райсуд Бишкека, где его задержание признали законным. Также следователь отпустил акына под домашний арест.