Кыргызские акыны-импровизаторы 23 января собрались у здания ГУВД Бишкека, чтобы поддержать своего коллегу Болота Назарова, задержанного накануне. Артисты пели о несправедливости задержания Назарова и требовали его освободить. «За 30 лет такого не было, чтобы сажали акынов, Что задумали эти власти, которые хотят посадить акына? Эти власти не видят дальше своего носа, скручивая руки акына», — спел акын-импровизатор и заслуженный артист Кыргызстана Азамат Болгонбаев. Припомнили акыны и про случаи, когда более опасных, чем Болот Назаров, подозреваемых отпускали. «Разве Болот опасный человек? Вчера [кримавторитета] Батукаева освободили преждевременно. Обкрадывающих народ Матраимовых тоже освободили, Зилалиева тоже освободили преждевременно. Все слышали про их дорогие вещи. Сколько не сравнивай Болота с ними, он намного лучше них» — спел акын Турат Жумаев. Через некоторое время к участникам акции протеста вышел замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев. Он прервал одного из акынов и потребовал, чтобы артисты прекратили петь, так как «это не место для концертов». Собравшихся это возмутило. «Оказывается, тут есть люди из [сферы] культуры. Вы что, поддерживаете тех, кто принимает наркотики?», — обратился к митингующим Абдиев. Собравшиеся в ответ напомнили замглаве МВД о презумпции невинности и с криками «Позор!» прогнали его. После этого акыны-импровизаторы возобновили своё выступление и акция в поддержку Болота Назарова продолжилась. Позже к митингующим снова вышел Абдиев и сообщил, что Болота Назарова сейчас отпустят под домашний арест. Он также попросил у протестующих прощения за ранее сказанные слова. Через некоторое время к собравшимся действительно вышел Назаров со словами «Ак ийлет, бирок сынбайт!» («Правда гнётся, но не ломается!»). В ответ собравшиеся прокричали акыну: «Болот курчуйт, таш сынат!» («Сталь закаляется, камень ломается!»). После этого Болота Назарова доставили в Свердловский райсуд Бишкека, где его задержание признали законным. Также следователь отпустил акына под домашний арест. Болот Назаров и Нурбек Абдиев. Фото: «Клооп» Задержание акына Акына-импровизатора Болота Назарова милиция задержала 22 января на пересечении улиц Турусбекова и Жумабека в Бишкеке – у него якобы обнаружили пакетик с гашишем. После этого акыны водворили в ИВС ГУВД Бишкека на 48 часов. По информации милиции, Назарова подозревают в незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта. Сам Назаров связывает задержание со своей творческой деятельностью. Акын рассказал, что ранее на него несколько раз нападали неизвестные, во время одного из таких нападений акыну разбили губу. Назаров известен тем, что поет о бедности простых кыргызстанцах, о проблемах общества и критикует власти. В одной из своих песен он раскритиковал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Помимо этого, Назаров поет о расследованиях журналистов из Temirov Live. Вечером 22 января задержали и журналиста-расследователя Болота Темирова – в его же офисе. По словам коллег журналиста, оперативники повалили Темирова на пол и показательно вытащили из его кармана пакетик с гашишем. Во время задержания журналиста, оперативники вынесли из его офиса компьютеры, документы и другую технику. Сейчас Темиров находится под подпиской о невыезде – его также подозревают в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта. Сам журналист настаивает, что наркотик ему подкинули во время задержания. Он связывает это с недавно опубликованным Temirov Live расследованием о бизнесе семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Над видео работали: Кайрат Замирбеков, Айдай Токоева и Жоомарт Дуулатов.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!