Группа юристов разработала и запустила в Telegram Салык-бот, в котором граждане смогут получить консультацию по интересующему их вопросу касательно Налогового кодекса.

«Бот поможет гражданам разобраться в действующей налоговой системе. Он сделан при альтруизме и энтузиазме юристов Султана Калыбаева и Жазгулум Ысабековой», — написано в разделе бота «о себе».

С помощью бота можно получить информацию об общем и специальных налоговых режимах, о подоходном налоге и налоге на имущество, а также найти ответы на многие другие вопросы.

20 января стало известно, что у налогоплательщиков Кыргызстана есть время до 28 января (включительно), чтобы выбрать налоговый режим.

Для выбора режима нужно обратиться с заявлением в налоговый орган по месту налоговой регистрации.

В ГНС добавили, что гражданам, работающим по добровольному патенту писать заявление не нужно.

Читать по теме: Кто должен пойти в налоговую и выбрать налоговый режим — список. Спойлер: работающим по добровольному патенту это делать не нужно

Ведомство переходит на усиленный режим работы для обслуживания граждан. «Единые окна» налоговых органов и Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке будут работать в будние дни до 23:00 часов, а в выходные – с 9:00 до 18:00 часов.

Однако читатели «Клоопа», которые посетили 20 января отделение Налоговой службы, рассказали, что в налоговых органах пока нет готовых бланков заявления для выбора необходимого режима.

Кроме этого, по их словам, в налоговой нет списка услуг, которые остаются по добровольному патенту, так как по новому кодексу их перечень изменился. В налоговой гражданам пояснили, что они смогут оставить заявление с 24 января. То есть гражданам дали не 8 дней, а всего четыре дня, чтобы уладить этот вопрос.

В связи с этим у граждан появилось много вопросов по поводу налогового режима, и редакция «Клоопа» подробно написала о том, что это такое, и как его выбрать.

Налоговый кодекс

18 января президент Садыр Жапаров подписал новый Налоговый кодекс.

Проект нового Налогового кодекса не раз подвергался критике со стороны некоторых депутатов парламента и юристов. Они сообщали, что сам документ «очень сырой», а также имеет недоработки и несоответствия.

Депутат Дастан Бекешев же говорил, что по новому кодексу Налоговая служба «превратится в правоохранительный орган», и кыргызстанцам нужно быть «готовыми к сюрпризам» в январе.

«Вступает в силу новый Налоговый кодекс, с помощью которого налоговая служба превратится в правоохранительный орган, и теперь она сможет осуществлять оперативно-розыскную деятельность. Помимо этого, налоговая служба сможет потребовать через пограничную службу ограничения на выезд гражданина или иностранца, задолжавшего налоговой от 100 тысяч сомов», — заявил нардеп.

Читать по теме: В условиях пустой казны власти решили содрать семь шкур с граждан — Никитенко о новом Налоговом кодексе

«В январе будет много неожиданного, налоговая превратится в правоохранительный орган» — Дастан Бекешев