Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев 24 января обратился к генпрокурору Куранкулу Зулушеву по делу журналиста-расследователя Болота Темирова. Об этом депутат написал 24 января в Facebook. Темирова 22 января задержали по обвинению в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а 23 января его выпустили под подписку о невыезде. Вместе с ним задержали и акына Болота Назарова, которого также обвиняют в хранении наркотиков. Бекешев просит надзорный орган защитить Болота Темирова и других расследователей его команды от воздействия сотрудников милиции и ГКНБ. Также он просит изучить дело Болота Темирова и акына Болота Назарова, а после провести собственное расследование по фактам, изложенным в расследовании команды Temirov Live, и дать им правовую оценку. Также депутат считает, что генпрокуратура впредь должна незамедлительно реагировать на случаи злоупотребления правоохранительными органами своими полномочиями. Бекешев отметил, что «вместо возможного опровержения расследования журналистов о топливном бизнесе родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, правоохранительные органы провели спецоперацию в офисе Темирова, будто захватывали террориста или особо опасного преступника». «В результате Темирову и Назарову предъявили непонятные обвинения в хранении наркотических средств. Сотрудники милиции зачем-то изъяли технику, которая никак не причастна к хранению наркотиков», — написал Бекешев. Депутат пишет, что милиционеры при обыске офиса Темирова не представлялись по просьбе граждан, носили маски, которые разрешены к использованию лишь в отдельных случаях, и тем самым нарушили закон. Задержания Темирова и Назарова 22 января к Темирову в офис ворвались сотрудники СБНОН, повалили его и его коллег на пол, показательно вытащили из кармана журналиста пакетик с гашишем, а затем задержали. При этом сотрудники службы по борьбе с наркотиками забрали из офиса журналиста всю технику. Коллеги Темирова и сам журналист сообщили, что сверток ему подкинули. Медиасообщество Кыргызстана выступило с обращением и заявило о том, что действия силовиков являются прямым давлением на деятельность журналистов. 23 января Темирова отпустили под подписку о невыезде, но следствие не прекращено. Ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта. Такие же обвинения выдвинули в отношении его коллеги, акына Болота Назарова, которого в этот день не было в офисе. Темиров сказал, что акыну также подбросили наркотики. 23 января в Бишкеке у здания ГУВД прошел митинг в поддержку акына. В тот же день Назарова выпустили под подписку о невыезде. Назаров связывает задержание со своей творческой деятельностью. Акын Назаров известен тем, что в своих стихах он поет о бедности простых граждан, о властимущих и проблемах общества. В одном из своих стихов он раскритиковал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Помимо этого, Назаров поет о расследованиях журналистов из Temirov Live. Оба задержания произошли после выхода расследования о членах семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

