Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев 24 января обратился к генпрокурору Куранкулу Зулушеву по делу журналиста-расследователя Болота Темирова. Об этом депутат написал 24 января в Facebook.

Темирова 22 января задержали по обвинению в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта, а 23 января его выпустили под подписку о невыезде. Вместе с ним задержали и акына Болота Назарова, которого также обвиняют в хранении наркотиков.

Бекешев просит надзорный орган защитить Болота Темирова и других расследователей его команды от воздействия сотрудников милиции и ГКНБ. Также он просит изучить дело Болота Темирова и акына Болота Назарова, а после провести собственное расследование по фактам, изложенным в расследовании команды Temirov Live, и дать им правовую оценку.

Также депутат считает, что генпрокуратура впредь должна незамедлительно реагировать на случаи злоупотребления правоохранительными органами своими полномочиями.

Бекешев отметил, что «вместо возможного опровержения расследования журналистов о топливном бизнесе родственников главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, правоохранительные органы провели спецоперацию в офисе Темирова, будто захватывали террориста или особо опасного преступника».

«В результате Темирову и Назарову предъявили непонятные обвинения в хранении наркотических средств. Сотрудники милиции зачем-то изъяли технику, которая никак не причастна к хранению наркотиков», — написал Бекешев.

Депутат пишет, что милиционеры при обыске офиса Темирова не представлялись по просьбе граждан, носили маски, которые разрешены к использованию лишь в отдельных случаях, и тем самым нарушили закон.

Задержания Темирова и Назарова

22 января к Темирову в офис ворвались сотрудники СБНОН, повалили его и его коллег на пол, показательно вытащили из кармана журналиста пакетик с гашишем, а затем задержали.

При этом сотрудники службы по борьбе с наркотиками забрали из офиса журналиста всю технику. Коллеги Темирова и сам журналист сообщили, что сверток ему подкинули.

Медиасообщество Кыргызстана выступило с обращением и заявило о том, что действия силовиков являются прямым давлением на деятельность журналистов.

23 января Темирова отпустили под подписку о невыезде, но следствие не прекращено. Ему предъявили обвинение в незаконном изготовлении наркотиков без цели сбыта.

Такие же обвинения выдвинули в отношении его коллеги, акына Болота Назарова, которого в этот день не было в офисе. Темиров сказал, что акыну также подбросили наркотики.

23 января в Бишкеке у здания ГУВД прошел митинг в поддержку акына. В тот же день Назарова выпустили под подписку о невыезде.

Назаров связывает задержание со своей творческой деятельностью. Акын Назаров известен тем, что в своих стихах он поет о бедности простых граждан, о властимущих и проблемах общества. В одном из своих стихов он раскритиковал главу ГКНБ Камчыбека Ташиева. Помимо этого, Назаров поет о расследованиях журналистов из Temirov Live.

Оба задержания произошли после выхода расследования о членах семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.