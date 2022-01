Новость будет обновляться В Бишкеке и в нескольких регионах Кыргызстана после полудня 25 января отключили электричество.

Обновлено в 14:35: • В некоторых частях Бишкека стало появляться электроснабжение. Свет включили в районе торгового центра «Таш-Рабат». Читатели «Клоопа» сообщают, что в 5 микрорайоне – тоже. • Энергетики просят кыргызстанцев отключить электрические приборы, чтобы они не сгорели при подаче электроэнергии. Они отмечают, что бытовую технику нужно подключать только после полной стабилизации напряжения. • Аварий на гидроэлектростанциях и ТЭЦ Бишкека не было, сказала пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева журналистам агентства «24.kg». По ее словам, на ТЭЦ столицы сработала защита из-за системного отключения электроэнергии, но аварий ни на ТЭЦ, ни на ГЭС не было. Пресс-секретарь минэнерго Жийде Зоотбекова тоже опровергла информацию о сбоях на ТЭЦ Бишкека и ГЭСах страны. • «Энергосистема Кыргызстана будет восстанавливаться поэтапно. Это займет от часа и более», – цитирует министра энергетики Кыргызстана Доскула Бекмурзаева издание Tazabek. По его словам, сбой произошел в одной из соседних стран. • Власти Казахстана и Узбекистана разошлись в версиях о причине аварии, сообщает Podrobno.uz. В Минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в Центральной Азии произошло из-за аварии на территории Казахстана. А в минэнерго Казахстана утверждают, что причина — в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана, где произошло быстрое увеличение мощности в электросети. • В Бишкектеплосети сообщили, что в связи с отключением электроэнергии не работают насосные станции, отчего в Бишкеке нет отопления и горячей воды. Об этом пишет агентство 24.kg. Теплоснабжение и горячее водоснабжение будут восстановлены при подаче электроэнергии, говорят там. «Дежурные аварийные бригады ОАО «Бишкектеплосеть» проводят осмотр тепловых сетей и находятся в постоянной готовности к подключению теплоснабжения», — сообщили в компании. • Столичные службы вызволили 40 человек, застрявших в лифтах. В «Бишкекгорлифте» изданию «Sputnik Кыргызcтан» рассказали, что на их балансе находятся не все лифты и точное количество застрявших в лифтах горожан неизвестно. • Пресс-секретарь минэнерго Жийде Зоотбекова сообщила, что в Чуйской и Джалал-Абадской областях восстановили подачу электроэнергии. Подача электричества идет поэтапно, добавила она. • Пресс-секретарь Национальной электрической сети Кыргызстана Элзада Саргашкаева сообщила, что энергосистема страны начала поэтапное восстановление после аварийного отключения в Объединенном энергетическом кольце Центральной Азии. «По поручению министерства энергетики, энергокомпании начали поэтапное восстановление энергоснабжения потребителей в обход Объединенного энергетического кольца. Крупные генерирующие объекты республики работают в штатном режиме. Предварительно известно, что сбой в энергосистеме Центральной Азии произошло в одной из энергосистем региона», — сообщила она. Она добавила, что поэтапное восстановление работы энергосистемы «может занять несколько часов». Обстоятельства аварийного отключения выясняются. • В ГУВД Бишкека призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение друг к другу. Напомним, в столице Кыргызстана не работают светофоры, а перекрестки регулируют инспекторы патрульной службы. • «Бишкекводоканал» сообщил, что из-за отключения электроэнергии в столице Кыргызстана не работают насосные станции, из-за чего в городе нет воды. Мы проверили – в офисе «Клоопа» и дома у некоторых сотрудников вода из крана пока идет, но читатели сообщают, что на юге столицы есть перебои с водоснабжением. • Аэропорт «Манас» перешел на автономное энергообеспечение, сообщает агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта. «Проблем с приемом рейсов нет. Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме. Временно приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек — Исламабад», — сообщили журналисты. • В Минздраве журналисту «Клоопа» сообщили, что там держат ситуацию с отключением электричества под контролем. «Есть жидкий кислород для пациентов с коронавирусом и генераторы тоже есть», — сообщили в министерстве. • В пресс-службе минэнерго призывают кыргызстанцев не поддаваться панике. Говорят, что в течение получаса электричество снова будет. • В «Национальной электросети Кыргызстана» (НЭСК) изданию Tazabek сообщили, что электричество выключилось во всей энергосистеме Центральной Азии – сработала автоматика.



«Идет восстановление энергосистем до нормального режима. Причина погашения уточняется», – цитирует сообщение НЭСК издание.

• Пресс-служба Минэнерго сообщила изданию «Спутник Кыргызстан», что в Кыргызстане электроснабжение восстановят в течение получаса. Электричества нет по всей Центральной Азии, сообщили журналистам. Кыргызстан выйдет из центральноазиатского энергокольца и восстановит подачу электричества в свои регионы. • Казахское издание ORDA в своем телеграм-канале сообщило, что отключение произошло на линиях «Казахстанской компании по управлению электрическими сетями». Журналисты ссылаются на акимат Алматы. «Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (Автоматической частотной разгрузки) на подстанциях. Работы по переподключению начали», – сообщает издание. • Из-за отсутствия электричества на дорогах Бишкека перестали работать светофоры, сообщает «АКИpress». В пресс-службе патрульной милиции журналистам сообщили, что движение пока будут регулировать инспекторы – для этого задействовали весь личный состав. • Издание «Кактус» сообщило, что в «Северэлектро« и «Национальных электрических станциях Кыргызстана» пока не знают о причинах сбоя и пытаются выяснить их. В Минэнерго пока нет информации. Наши читатели из Таласа, Оша, Баткена и Нарына также сообщили, что в этих городах отключили электричество. Вместе с отключением света наблюдаются и перебои в работе операторов мобильной связи. Кроме этого, казахское издание Vlast.kz также сообщило, что электричества нет в Алматы и других южных регионах Казахстана, а также в столице Узбекистана – Ташкенте.

