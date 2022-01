В Генпрокуратуре выявили коррупцию при ввозе пассажирских автобусов. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе надзорного органа. По их данным, в 2019 году сотрудники таможни в нарушение таможенного законодательства ЕАЭС и для «незаконного получения материальных или иных благ» провели таможенное оформление пассажирских автобусов, привезенных в Кыргызстан по заниженному тарифу. В прокуратуре заявили, что таможенники были «в противоправной устойчивой связи с лицами осуществляющими перевозку» этих автобусов. В Генпрокуратуре оценили нанесенный ущерб на сумму свыше 170 млн сомов. По этому факту там возбудили уголовное дело по статье «Коррупция». «Следствие по уголовному делу ведется Следственным управлением Генпрокуратуры», — говорится в сообщении. Таможенная служба не раз была замешана в коррупционных скандалах, а ведомство считается одним из самых коррумпированных. Тем не менее, высокопоставленные чиновники таможни несколько раз заявляли, что коррупции в ведомстве нет. 17 января Госкомитет нацбезопасности задержал главу таможни Адилета Кубанычбекова по подозрению в коррупции. По версии следствия, его задержали из-за полученных данных «о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которой причастны руководство и начальники структурных подразделений». Также, по информации спецслужб, руководство таможни для личного обогащения необоснованно завысило стоимость околотаможенных услуг. Уголовное дело расследуют по статье «Коррупция». Кубанычбекова сняли с поста главы Таможни и назначили вместо него Самата Исабекова, который занимал эту должность в 2021 году.

