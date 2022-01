Супруга свергнутого президента Аскара Акаева — Майрам Акаева — в ночь на 25 января прилетела в Кыргызстан. Информацию об этом «Клоопу» подтвердил друг семьи Акаевых Бекболот Талгарбеков. По словам Талгарбекова, Майрам Акаева прилетела на похороны своей матери, которая скончалась накануне. «Сейчас она едет в Талас. Вместе с ней прилетел и ее сын. Аскар Акаев не прилетел», — сообщил Талгарбеков. Известно, что похороны пройдут 26 января. Майрам Акаева прилетела в Кыргызстан впервые после революции в марте 2005 года, когда народ сверг Аскара Акаева и они семьёй бежали из страны. Возвращение Аскара Акаева Первый свергнутый президент Кыргызстана Аскара Акаев прилетел в Бишкек 14 декабря. На следующий день его допросили в ГКНБ по делу «Кумтора». 20 декабря соратник Акаева Бекболот Талгарбеков сообщил СМИ, что с Акаева сняты все обвинения, и теперь он может спокойно посещать Кыргызстан. 21 декабря В ГКНБ сообщили, что расследование уголовного дела в отношении Акаева продолжается и обвинения не сняты. В первый раз он приехал в страну 2 августа 2021 года спустя 16 лет после своего побега. Тогда Акаева в аэропорту встретили силовики и отвезли на допрос в ГКНБ по делу о коррупции по проекту «Кумтор» — оттуда он вышел уже к вечеру. В Генпрокуратуре отмечали, что Акаев «активно сотрудничает со следствием» по этому делу. За то время, пока он находился в стране, Акаев успел встретиться с президентом Садыром Жапаровым и другими чиновниками, а также побывать на малой родине в Чон-Кемине. 8 августа стало известно, что Акаев улетел в Москву — перед этим бывший президент заявил, что хотел бы вернуться на родину. Беглый президент Аскар Акаев правил страной более 15 лет. Он был свергнут в марте 2005 года, после так называемой «тюльпановой революции». Толчком к революции послужили парламентские выборы, которые были признаны международными наблюдателями нечестными. «Аскар Акаевич исправил свои прежние ошибки» — Садыр Жапаров об участии беглого президента в деле Кумтора Аскар Акаев: Все дела против меня закрыты, теперь я могу приехать в Кыргызстан в любой момент

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!