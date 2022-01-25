Министр энергетики Доскул Бекмурзаев после сбоя в электроснабжении в центральноазиатском регионе 25 января, провел срочную пресс-конференцию и заявил, что Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан проведут расследование о причинах произошедшего отключения электроэнергии.

«У меня нет никаких версий [о причинах сбоя], не хочу никого обвинять и преждевременно говорить или сеять панику. Электричество есть, все остальное – потом», — заявил министр, добавив, что ущерб от сбоя тоже посчитают позже.

Бекмурзаев подчеркнул, что после сбоя Токтогульская ГЭС продолжила работу в штатном режиме, а кыргызские энергетики восстанавливают систему подачи электричества.

Министр рассказал, что несмотря на то, что сбой был в энергокольце Центральной Азии, Кыргызстан не собирается покидать это энергообъединение.

«Энергокольцо Центральной Азии дает надежность. После того, как страны восстановят свои режимы, все вернутся в энергокольцо. Произошедшая ситуация была нештатной», — сказал Бекмурзаев.

На пресс-конференции также был глава кабинета министров Акылбек Жапаров, который сказал, что кыргызские энергетики были готовы к произошедшей аварии.

«Надеюсь к 1 апреля мы выйдем на плановый объем Токтогульской ГЭС. Будем наращивать свои мощности, чтобы такие отключения не влияли на нашу жизнь», — добавил Жапаров.

Он уточнил, что к 1 апреля в Токтогульском водохранилище должно быть 7,5-8 млрд кубометров воды.

Отключение электроэнергии

Примерно в полдень 25 января в Кыргызстане произошло внезапное отключение электроэнергии. Более двух часов страна находилась без электроснабжения. Его лишились также отдельные регионы Казахстана и Узбекистана.

В минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в регионе произошло из-за аварии на территории Казахстана. Однако казахская сторона утверждала, что причина сбоя была в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана, где произошло быстрое увеличение мощности в электросети.

В минэнерго Кыргызстана заявили, что на гидроэлектростанциях и ТЭЦ Бишкека не было никаких аварий. На ТЭЦ столицы сработала защита из-за системного отключения электроэнергии.

Примерно в 14:30 в Бишкеке, Оше, а также в других регионах Кыргызстана начали поэтапно подавать электроснабжение.