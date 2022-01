Министр энергетики Доскул Бекмурзаев после сбоя в электроснабжении в центральноазиатском регионе 25 января, провел срочную пресс-конференцию и заявил, что Кыргызстан, Узбекистан и Казахстан проведут расследование о причинах произошедшего отключения электроэнергии. «У меня нет никаких версий [о причинах сбоя], не хочу никого обвинять и преждевременно говорить или сеять панику. Электричество есть, все остальное – потом», — заявил министр, добавив, что ущерб от сбоя тоже посчитают позже. Бекмурзаев подчеркнул, что после сбоя Токтогульская ГЭС продолжила работу в штатном режиме, а кыргызские энергетики восстанавливают систему подачи электричества. Министр рассказал, что несмотря на то, что сбой был в энергокольце Центральной Азии, Кыргызстан не собирается покидать это энергообъединение. «Энергокольцо Центральной Азии дает надежность. После того, как страны восстановят свои режимы, все вернутся в энергокольцо. Произошедшая ситуация была нештатной», — сказал Бекмурзаев. На пресс-конференции также был глава кабинета министров Акылбек Жапаров, который сказал, что кыргызские энергетики были готовы к произошедшей аварии. «Надеюсь к 1 апреля мы выйдем на плановый объем Токтогульской ГЭС. Будем наращивать свои мощности, чтобы такие отключения не влияли на нашу жизнь», — добавил Жапаров. Он уточнил, что к 1 апреля в Токтогульском водохранилище должно быть 7,5-8 млрд кубометров воды. Отключение электроэнергии Примерно в полдень 25 января в Кыргызстане произошло внезапное отключение электроэнергии. Более двух часов страна находилась без электроснабжения. Его лишились также отдельные регионы Казахстана и Узбекистана. В минэнерго Узбекистана заявили, что отключение электроэнергии в регионе произошло из-за аварии на территории Казахстана. Однако казахская сторона утверждала, что причина сбоя была в энергосистемах Узбекистана и Кыргызстана, где произошло быстрое увеличение мощности в электросети. В минэнерго Кыргызстана заявили, что на гидроэлектростанциях и ТЭЦ Бишкека не было никаких аварий. На ТЭЦ столицы сработала защита из-за системного отключения электроэнергии. Примерно в 14:30 в Бишкеке, Оше, а также в других регионах Кыргызстана начали поэтапно подавать электроснабжение.

