За активистом Атаем Бейшенбековым, который участвовал на акции протеста в поддержку журналиста Болота Темирова, устроили слежку. Об этом активист сообщил 24 января в Facebook. Бейшенбеков рассказал, что 23 января, когда он возвращался с акции протеста, услышал, как кто-то за ним бежит. По его словам, он успел зайти в подъезд и захлопнуть дверь. Преследовавшие его люди не успели зайти в его подъезд «Непонятно, зачем они шли за мной, а потом дергали дверь подъезда. За это время я успел вызвать лифт и уехать. Сегодня, посмотрев записи с камер видеонаблюдения, понял, что это — парни. Позор! Что мы делаем противозаконного? Мы лишь выставляем вам правильные требования, а вы должны принять это во внимание, и исправлять ошибки», — написал активист. Избиение активистов Это не первый случай, когда активистов подвергают преследованию после участия в акции протеста в защиту задержанных — акына Болота Назарова и журналиста Болота Темирова. 24 января экс-глава Генпрокуратуры Аида Салянова сообщила, что после митинга в поддержку задержанных, активистов Нургазы Шайлобекова и Айбека Назаркулова задержала милиция. Она заявила, что милиционеры избили их, а затем отвезли в отделение. Один из активистов на своей странице в фейсбук написал, что его задержали, обвинив в избиении неизвестного парня. Кроме того, активист сообщил, что в милиции у него требовали деньги. В пресс-службе УВД Ленинского района журналисту «Клоопа» сообщили, что активистов задержали 24 января после заявления мужчины с инициалами Т.С. Мужчина рассказал, что активисты якобы избили его, а он, убегая от них, попросил помощи милиционеров. В результате их всех доставили в УВД Ленинского района. Однако уже в отделении милиции Т.С. отказался писать заявление на активистов и проходить медэкспертизу. В пресс-службе подчеркнули, что в отделении милиции у всех участников инцидента взяли объяснительные, а затем отпустили. В милиции отрицают избиение активистов и вымогательство денег со стороны правоохранителей. Задержание акына и журналиста Акына Болота Назарова задержали 22 января в Бишкеке – сотрудники милиции якобы обнаружили у него пакетик с гашишем. После задержания Назарова у здания ГУВД Бишкека прошел митинг, где другие акыны выступили в поддержку Назарова, и пели о «беспределе» со стороны милиции. Позже Назарова отпустили под подписку о невыезде. Акыны также выступали в поддержку журналиста-расследователя Болота Темирова, которого задержали в собственном офисе ночью 22 января. Тогда журналисты и активисты сообщили, что силовики зашли в офис Темирова и повалили всех мужчин на пол. Затем в кармане Темирова якобы нашли пакетик с гашишем. Сам Темиров после того, как его вывели из офиса, заявил, что вещество ему подкинули. 23 января журналиста отпустили под подписку о невыезде. Оба задержания произошли после выхода расследования о членах семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Читать по теме: Правозащитники попросили парламент проконтролировать законность задержания журналиста Темирова и акына Назарова

