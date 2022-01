Журналист-расследователь Болот Темиров попросил всех, на кого власти оказали давление после митинга в его поддержку, связаться с ним, чтобы вместе преодолеть «беспредел, навязываемый властями». Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Свяжитесь со мной или с кем-либо из команды “Темиров лайв”. Эта власть пытается нас запугать, теперь – каждого поодиночке. Но мы должны быть вместе», — написал журналист. Также Темиров призвал объединиться юристов: оказать юридическую помощь тем, на кого оказывают давление, и информировать общественность о таких случаях. «Только вместе мы сможем преодолеть этот беспредел, навязываемый нам властями», — написал Темиров. Преследование активистов 24 января активист Атай Бейшенбеков, который участвовал в акции протеста в поддержку журналиста Болота Темирова, сообщил, что за ним устроили слежку. Бейшенбеков рассказал, что 23 января, когда он возвращался с акции протеста, услышал, как кто-то за ним бежит. По его словам, он успел зайти в подъезд и захлопнуть дверь. Преследовавшие его люди не успели за ним. В тот же день экс-глава Генпрокуратуры Аида Салянова сообщила, что после митинга в поддержку Болота Темирова и Болота Назарова активистов Нургазы Шайлобекова и Айбека Назаркулова задержала милиция. Салянова заявила, что милиционеры избили их, а затем отвезли в отделение. Один из активистов на своей странице в фейсбук написал, что его задержали, обвинив в избиении неизвестного парня. Кроме того, активист сообщил, что в милиции у него требовали деньги. В милиции отрицают избиение активистов и вымогательство денег со стороны правоохранителей. Задержание акына и журналиста Акына Болота Назарова задержали 22 января в Бишкеке – сотрудники милиции якобы обнаружили у него пакетик с гашишем. После задержания Назарова у здания ГУВД Бишкека прошел митинг, где другие акыны выступили в поддержку Назарова, и пели о «беспределе» со стороны милиции. Позже Назарова отпустили под подписку о невыезде. Собравшиеся также выступали в поддержку журналиста-расследователя Болота Темирова, которого задержали в собственном офисе ночью 22 января. При задержании в кармане Темирова якобы нашли пакетик с гашишем. Сам Темиров заявил, что вещество ему подкинули. 23 января журналиста отпустили под подписку о невыезде. Оба задержания произошли после выхода расследования о членах семьи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Болот Темиров – один из авторов этого расследования. Болот Назаров сотрудничает с редакцией «Temirov Live», перепевая содержание их расследований в своих песнях. Читать по теме: Правозащитники попросили парламент проконтролировать законность задержания журналиста Темирова и акына Назарова

