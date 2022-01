Племянник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и глава госкомпании «Кыргыз Петролеум Компани» (КПК) Байгазы Матисаков заявил, что гордится своим дядей и хочет быть таким же, как он. Об этом он сказал 25 января во время пресс-тура журналистов в КПК. «Я — родной племянник Камчыбека Ташиева. Слава богу. Я горжусь этим человеком. Хочу быть как он — человеком, который любит народ, землю, “болеет” за страну, является достойным отцом, человеком и джигитом. Хочу добиться такого же», — сказал племянник главы госкомитета. Матисаков заверил, что он «чист», а «Камчыбек Ташиев к его работе не имеет никакого отношения». «Если я со дня своего назначения занимался воровством и коррупцией, то я просто уйду. Если кто-нибудь выпустит видео, мол “Матисаков взял у нас столько-то денег, занимается коррупцией”, то я не имею права здесь стоять. Я уйду. Но я чист. Я пришел сюда, не покупая кресло. Мне доверили это место», — сказал он. Глава «Кыргыз Петролеум Компани» рассказал, что начал свою трудовую деятельность с простой бухгалтерии, а потом стал руководить крупными компаниями. «По профессии я менеджер по управлению организациями, а также окончил нефтегазовый. У меня есть все дипломы», — добавил Матисаков. Что выяснили журналисты? Журналисты издания Temirov Live выяснили, что компания с госдолей «Кыргыз Петролеум Компани» продала мазут компании «Регион Ойл». После этого компания «Регион Ойл» поставила этот мазут в Узбекистан и Италию и заработала на этом 37 млн сомов. «Кыргыз Петролеум Компани» возглавляет племянник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, а вторая компания, «Регион Ойл», связана с Ташиевым через Назгуль Айдарову. Она директор «Регион Ойл» и одновременно бухгалтер в ОсОО «Жалалабадский нефтеперерабатывающий завод», учредителем которого является Казыбек Ташиев, а руководителем депутат Шайырбек Ташиев, родные браться Камчыбека Ташиева. Это подтвердил и брат главы ГКНБ Шайырбек Ташиев. После публикации расследования сотрудники МВД задержали основателя издания Болота Темирова. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков. Силовики ворвались к журналисту в офис и забрали всю технику. После того, как активисты и неравнодушные граждане вышли на акцию протеста в защиту Темирова, журналиста отпустили под подписку о невыезде. Но дело в отношении него до сих пор не прекращено.

