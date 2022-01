Племянник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, глава госкомпании «Кыргыз Петролеум Компани» (КПК) Байгазы Матисаков заявил, что в компании рассматривают вопрос подачи в суд на журналиста Болота Темирова и его команду. Об этом он сообщил 25 января во время пресс-тура журналистов в КПК. Поводом для такого заявления стало расследование TemirovLive, где журналисты рассказали о «схеме Ташиевых», которая позволила заработать компании «Регион Ойл», связанной с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым, 37 млн сомов всего за два дня. «Если бы журналисты нам позвонили и спросили, мы бы дали им всю информацию. Компании “Регион ойл” не было продано ни литра мазута. Вы видите, что расследование журналистов — ложь», — сказал Матисаков. Матисаков отметил, что 200 сотрудников компании «Кыргыз Петролеум Компани» обратились к нему и заявили, что на журналистов надо подать в суд, так как они «очерняют компанию». «Я ждал журналистов, чтобы сказать о том, что мы чисты. И почему нас должны очернять пятиминутным видео? Мы посоветуемся, и если это будет выходить дальше, мы готовы подать в суд на Болота Темирова и его команду. Мы рассматриваем этот вопрос», — сказал Матисаков. 25 января компания «Кыргыз Петролеум Компани» проводит пресс-тур для журналистов. Таким образом, компания хочет оправдать себя после расследования журналистов Temirov Live. Что выяснили журналисты? Журналисты издания Temirov Live выяснили, что компания с госдолей «Кыргыз Петролеум Компани» продала мазут компании «Регион Ойл». После этого компания «Регион Ойл» поставила этот мазут в Узбекистан и Италию и заработала на этом 37 млн сомов. Самое важное то, что «Кыргыз Петролеум Компани» возглавляет племянник главы ГКНБ Камчыбека Ташиева, а вторая компания «Регион Ойл» связана с Ташиевым через Назгуль Айдарову. Она директор «Регион Ойл» и одновременно бухгалтер в ОсОО «Жалалабадский нефтеперерабатывающий завод», учредителем которого является Казыбек Ташиев, а руководителем депутат Шайырбек Ташиев, родные браться Камчыбека Ташиева. Это подтвердил и брат главы ГКНБ Шайырбек Ташиев. После публикации расследования сотрудники МВД задержали основателя издания Болота Темирова. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков. Силовики ворвались к журналисту в офис и забрали всю технику. После того, как активисты и неравнодушные граждане вышли на акцию протеста в защиту Темирова, журналиста отпустили под подписку о невыезде. Но дело в отношении него до сих пор не прекращено.

