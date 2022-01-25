Улукбек Марипов.

Бывший глава кабмина Улукбек Марипов назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана в Королевстве Саудовская Аравия. Соответствующий указ сегодня 25 января подписал президент Садыр Жапаров.

Днём ранее кандидатуру Марипова на эту должность одобрил комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции. За его кандидатуру проголосовали все члены Комитета, куда входят 13 депутатов.

В королевстве долгое время не было посла Кыргызстана. Последним эту должность занимал Абдилатиф Жумабаев.

Улукбек Марипов — бывший глава кабинета министров Кыргызстана. Он занимал эту должность с февраля до октября 2021 года. Тогда его от должности освободилпрезидент Садыр Жапаров, когда отправил кабинет министров в отставку.