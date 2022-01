Госкомитет нацбезопасности обратился к людям с поддельными дипломами или сомневающимся в их подлинности. Спецслужба предложила им добровольно явиться в органы нацбезопасности. В ответ им гарантируют анонимность и освобождение от уголовного наказания. В ГКНБ напомнили, что после поручения президента Садыра Жапарова они начали масштабную проверку государственных и муниципальных служащих на предмет наличия и использования поддельных дипломов об образовании. В спецслужбе отметили, что ситуация в сфере образования «непосредственно влияет на качество формирования кадров на госслужбе, законотворческую деятельность и другие сферы жизнедеятельности страны». «Последние события вокруг уличения бывших и действующих парламентариев в использовании поддельных дипломов […] указывают на отсутствие надлежащего контроля […] в за образовательным процессом, что свидетельствует о наличии коррупционных проявлений в том числе в деятельности высших учебных заведений», — говорится в сообщении ГКНБ. Скандалы с дипломами и начатая проверка 20 января президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить дипломы всех чиновников на подлинность. Кроме этого, президент наказал проверить чиновников на наличие иностранного гражданства. Масштабная проверка началась 24 января и продлится 3 месяца. В ходе рейда будут проверены личные дела чиновников и их документы об образовании. Ранее ГКНБ призвал всех госслужащих с подложными документами об образовании самостоятельно освободить занимаемую должность. В противном случае там обещали принять меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Орозайым Нарматова и Рыскелди Момбеков. 20 января ЦИК отменил регистрацию депутатки парламента Орозайым Нарматовой и тем самым лишил её мандата. Такое решение Центризбирком принял, опираясь на данные ГКНБ и минобразования. Согласно им, Нарматова получила диплом о высшем образовании незаконно. Сама Нарматова заявила, что мандат у неё отобрали незаконно, но оспаривать решение ЦИК в суде она не будет, так как не верит в справедливость и объективность судебной системы. В 2021 году во время предвыборной кампании в парламент ГКНБ обвинил депутата шестого созыва Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова в наличии поддельного диплома. Тогда ЦИК исключил его из списка кандидатов партии, но суд отменил это решение. В 2022 году Момбеков решил участвовать на повторных выборах депутатов парламента по Первомайскому избирательному округу. Однако ЦИК отказался регистрировать Момбекова в качестве кандидата из-за того, что он «не сдал диплом о высшем образовании».

