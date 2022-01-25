Минздрав сообщил, что на 25 января по Кыргызстану зарегистрировали 412 новых случаев заражения COVID-19.
- Бишкек — 242;
- Ош — 2;
- Чуйская область — 91;
- Ошская область — 9;
- Таласская область — 5;
- Нарынская область — 2;
- Иссык-Кульская область — 12;
- Джалал-Абадская область — 37;
- Баткенская область — 12.
Всего за время пандемии, по данным минздрава, в стране выявили 196 232 случая заражения коронавирусом.
Также по информации ведомства, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19. За все время в Кыргызстане зарегистрировали 2 854 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.
В минздраве сообщили, что за прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 511 пациентов. Всего за время пандемии в стране переболели коронавирусом 184 028 человек.
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