Минздрав сообщил, что на 25 января по Кыргызстану зарегистрировали 412 новых случаев заражения COVID-19. Бишкек — 242;

Ош — 2;

Чуйская область — 91;

Ошская область — 9;

Таласская область — 5;

Нарынская область — 2;

Иссык-Кульская область — 12;

Джалал-Абадская область — 37;

Баткенская область — 12. Всего за время пандемии, по данным минздрава, в стране выявили 196 232 случая заражения коронавирусом. Также по информации ведомства, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19. За все время в Кыргызстане зарегистрировали 2 854 случая смерти среди пациентов с коронавирусом. В минздраве сообщили, что за прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 511 пациентов. Всего за время пандемии в стране переболели коронавирусом 184 028 человек.

