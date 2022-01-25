Минздрав сообщил, что на 25 января по Кыргызстану зарегистрировали 412 новых случаев заражения COVID-19.

  • Бишкек — 242;
  • Ош — 2;
  • Чуйская область — 91;
  • Ошская область — 9;
  • Таласская область — 5;
  • Нарынская область — 2;
  • Иссык-Кульская область — 12;
  • Джалал-Абадская область — 37;
  • Баткенская область — 12.

Всего за время пандемии, по данным минздрава, в стране выявили 196 232 случая заражения коронавирусом.

Также по информации ведомства, за сутки в стране скончались три пациента с COVID-19. За все время в Кыргызстане зарегистрировали 2 854 случая смерти среди пациентов с коронавирусом.

В минздраве сообщили, что за прошедшие сутки из больниц и стационаров с выздоровлением выписали 511 пациентов. Всего за время пандемии в стране переболели коронавирусом 184 028 человек.

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