В региональном управлении Минэкологии по Иссык-Кульской области оценили ущерб от вырубки четырех деревьев на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в 25 940 сомов. Ранее о вырубке на своей странице в Instagram рассказала певица Анжелика Кайратова. Она написала, что сама спилила дерево, в которое врезалась год назад на автомобиле. Скриншот сториз в Instagram певицы Анжелики. Пост певицы вызвал бурное обсуждение в соцсетях, а полпред президента в Иссык-Кульской области дал поручение разобраться в законности действий певицы. В Минэкологии сообщили, что у них есть письмо акима Тюпской райадминистрации, адресованное Дорожно-Эксплуатационному учреждению (ДЭУ) № 4 с просьбой вырубки этих деревьев. Также об этих деревьях Минэкологии уведомляло МЧС – в ведомстве сообщали, что растущие вдоль трассы деревья зимой отбрасывают тень на дорогу и препятствуют таянию льда на ней. Однако в Минэкологии подчеркнули, что разрешение на вырубку они не давали. «Материалы дела о нарушении законодательства и нормативно-правовых актов в области экологической безопасности в отношении ДЭУ №4 направлены в ОВД Тюпского района для принятия соответствующих мер и взыскания причиненного ущерба», — цитирует сообщение ведомства издание Turmush. Кроме того, в Управлении по обеспечению безопасности дорожного движения Тюпского района рассказали, что спиленные при участии певицы деревья никаких помех для водителей не создавали. Там подчеркнули, что деревья были живыми и здоровыми. Вырубка деревьев Вечером 23 января певица Анжелика на своей странице в Instagram сообщила, что спилила дерево, в которое врезалась год назад на автомобиле. Она написала, что уничтоженное ею дерево «унесло много жизней». «Мы попали в аварию 23 января (2021 года) утром в 5:00. Те, кто здесь попадает в ДТП, госпитализируются в каракольскую больницу. Прочитали молитву по тем, кто скончался здесь, и поблагодарили бога за то, что мы тогда остались живы», — цитирует её пост ИА 24.kg. Певица написала, что получила разрешение у соответствующих служб на вырубку дерева. Но позже, после бурной реакции пользователей соцсетей и критики, она удалила пост. На вырубку деревьев отреагировал и полпред президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев. Он поручил разобраться в законности вырубки деревьев. «Если по данному делу будет выявлена назаконность вырубки, то ответственные лица […] должны понести наказания в рамках закона, вплоть до освобождения от занимаемой должности», — сказал он.

