Институт омбудсмена Кыргызстана намерен обратиться в Комитет ООН по правам человека в связи с пытками, которым подверглись кыргызстанцы в Казахстане. Один из них — Чолпонбек Сыдыков — сейчас получает лечение Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии (БНИЦТО). Находясь в больнице он рассказал журналистам о том, как его и других задержанных подвергали пыткам в соседней стране. По словам Сыдыкова, его задержали в ночь на 9 января на блокпосту, когда он возвращался на родину из-за того, что у него истекал срок временной регистрации. «8 января я сел в такси и направился в Бишкек. В Алматы было спокойно, но на выезде из города нас остановили на посту, где забрали паспорта, сказав, что “для проверки”. Держали нас там долго, а когда я подошел к сотруднику полиции, чтобы спросить про наши паспорта, он ударил меня по голове. Потом они скрутили мне руки и затолкали в какую-то машину, где уже были другие люди. По дороге меня продолжали избивать», — цитирует кыргызстанца «Азаттык». Чолпонбек Сыдыков даёт интервью «Азаттыку». Скриншот с видео. Сыдыков рассказал, что после этого его привезли в отделение полиции района Алатау, где тоже избили и поместили под стражу. По его словам, там он пробыл всю ночь. «Нас было два кыргыза, один пожилой мужчина из Каракалпакстана и 3-4 казаха. Утром нас опять куда-то повезли, связав руки и надев нам на глаза нашу же одежду. Я думал, едем в город, но нас привезли в какое-то подвальное помещение, там заставили встать на колени, опять начали бить. Не заставляли подписывать никакие бумаги, признаваться в чем-то, просто били, без причины. Потом вывели куда-то наверх, я слышал, как там туда-сюда ходят люди. Там били сильнее всего. Я пытался защититься руками, тогда они били по ногам», — рассказал Сыдыков. Кыргызстанец сообщил, что избиения прекратились лишь тогда, когда у его сломанные кости ног прорвали ткань брюк. Тогда ему и вызвали скорую помощь. «Я почти весь был в крови. Ноги просто болтались. Когда привезли в больницу, врачи попытались выровнять кости и наложили гипс. Там же сказали: “Операцию делать дорого, лучше когда поедешь в Кыргызстан, сделай операцию там”», — вспоминает он. По словам Сыдыкова он не мог связаться с родными, так как при задержании у него отобрали телефон и он не мог вспомнить ни одного номера после наркоза. «Помнил лишь место, где я жил в Алматы, поэтому попросил тех, кто приходил проведать лежавших со мной в палате пациентов, сходить туда и сообщить обо мне. Но никто не соглашался. Примерно после 10-го дня моего пребывания в больнице врач спросил: выписывать тебя, есть куда идти? Я назвал свой адрес и попросил отвезти меня туда, пусть даже на частной скорой. Сказал, что отдам деньги. И когда меня привезли в дом моего друга, где я жил, я узнал, что меня долго искали и не могли связаться. Спустя какое-то время пришли сотрудники генконсульства, с их помощью я вернулся в Бишкек», — рассказал он. По словам лечащего врача Сыдыкова в БНИЦТО, кыргызстанцу в ближайшие день-два предстоит операция. Он вспоминает, что когда кыргызстанца привезли на родину — он был в тяжелом состоянии. «Мы сразу госпитализировали его в реанимацию, а через день перевели в палату. Сейчас у него все стабильно, но у имеются открытые переломы обеих ног и по плану скоро предстоит операция по установке пластин. Кроме того, он получил сотрясение мозга, поэтому было назначено лечение. Также переломаны три ребра. Но легкие, слава богу, не задеты. Как только его уровень гемоглобина придет в норму, проведем операцию», — рассказал он. Реакция кыргызской стороны Чолпонбека Сыдыкова привезли на родину 20 января, спустя 11 дней после исчезновения, на карете скорой. По прибытие в Кыргызстан его сразу же госпитализировали в БНИЦТО, где у него выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер и открытые переломы обеих костей обеих голеней со смещением. По факту избиений кыргызстанца МИД страны вручил консулу посольство Казахстана ноту протеста. В ведомстве отметили, что обеспокоены действиями «отдельных сотрудников правоохранительных органов Казахстана» и призвали провести «тщательное и объективное расследование» случившегося. Меж тем в институте омбудсмена сообщили, что намерены обратится в Комитет ООН по правам человека в связи с пытками, которым подверглись в Казахстане кыргызстанцы Чолпонбек Сыдыков и Викрам Рузахунов. «Мы сразу отреагировали на факт избиения Чолпонбека Сыдыкова: посетили его в больнице, а также направили соответствующие письма в Генпрокуратуру и МВД. В них мы просим провести расследование по факту его необоснованного задержания в Алматы и применения к нему пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов Казахстана. Кроме того, направили письмо омбудсмену Казахстана Эльвире Азимовой, а также провели медицинское освидетельствование в соответствии со Стамбульским протоколом», — рассказал «Азаттыку» заместитель омбудсмена Альберт Колопов. В мэрии Бишкека 25 января сообщили, что из своего резервного фонда выделили в качестве поддержки 50 тысяч сомов Чолпонбеку Сыдыкову. Ранее минздрав отмечал, что вся медпомощь Сыдыкову будет оказана в рамках программы государственных гарантий. Задержанные кыргызстанцы в Казахстане По последним данным в Казахстане по подозрению в участии январских протестах и беспорядках задержали семерых кыргызстанцев — всех их в итоге освободили. По словам генконсула Кыргызстана в Алматы Назарали Арипова, кыргызстанец Алтынбек Суюнбек уулу, которого избивали вместе с Сыдыковым, находится в безопасности. «Мы переговорили с ним, потом встретились, он связался с матерью. Самочувствие у него хорошее, он решил остаться и продолжить работу. Он прилетел из Бишкека 3 января и остановился у друзей, а вечером 8 января решил вернуться домой и вместе с Чолпонбеком Сыдыковым, они оказались в одном такси. На сегодня никто из граждан Кыргызстана не числится среди пропавших в Казахстане. Кыргызстанцы в митингах и беспорядках не участвовали», — сообщил он. Читать по теме: Переломы ребер и сотрясение мозга. Музыкант Викрам Рузахунов рассказал о состоянии своего здоровья В результате беспорядков в соседней стране погибли два гражданина Кыргызстана.

