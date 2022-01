Накануне пресс-служба МВД распространила в СМИ заявление министра Улана Ниязбекова о задержаниях журналиста-расследователя Болота Темирова и акына Болота Назарова. Ниязбеков заявил, что он «не ожидал совершения преступных действий» со стороны журналиста и акына. Министр добавил, что «все экспертизы» по делу уже провели и «факт [совершения Темировым и Назаровым преступления] остается фактом». Глава МВД подчеркнул, что следствие будут вести «в рамках закона» и «под его личным контролем». «Хочу отметить, что меня огорчает употребление наркотиков передовыми, прогрессивными личностями, которые еще и склоняют к этому других. Это подтверждает и заключение экспертизы», – сказал в своем заявлении министр. Глава «Правовой клиники “Адилет”» Чолпон Джакупова, считает такое заявление министра преждевременным, так как следствие по делу Назарова и Темирова продолжается. «Когда следствие еще идет, и глава МВД делает преждевременные выводы – это может расцениваться как давление на следствие. И Генпрокуратура должна дать свою оценку этому», — сказала Джакупова в интервью журналисту «Клоопа». По ее словам, даже самые аполитичные граждане Кыргызстана поняли, что дело Болота Темирова — это постановка. Адвокат и управляющий партнер юридической фирмы «В рамках закона» Фатима Якупбаева в интервью журналисту «Клоопа» сказала, что экспертиза и другие доказательства не говорят, что на пакетиках с наркотиками были следы задержанных – такие как отпечатки пальцев или слюна. «Экспертиза, на которую сослались [в МВД], сказала, что это наркотики. И все. При этом в таких делах, важно чтобы изучаемое вещество еще оценили на предмет фактического содержания наркотических средств. Потому чтобы бывают всякие примеси, такие как солома или глина», — добавила она. Задержание Темирова и Назарова Журналиста-расследователя Болота Темирова и акына Болота Назарова задержали в один день — 22 января. При обыске милиция нашла у обоих пакетики с гашишем. Темиров настаивает на том, что наркотики ему подкинули при задержании. Задержание Темирова и Назарова вызвало общественный резонанс, и уже 23 января у здания МВД прошел митинг в их поддержку. Митинг также прошел и у здания ГУВД Бишкека, где в поддержку Назарова выступили акыны. Позже суд отпустил журналиста и акына под подписку о невыезде. За несколько дней до задержания Назарова и Темирова команда журналиста (она называется Temirov Live) выпустила расследование о связях главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с компанией «Регион ойл», которая заработала более 30 млн сомов за два дня на разнице с продажи мазута. Сам мазут покупался у компании, где акционером является государственная «Кыргызнефтегаз». Акын Болот Назаров озвучивал кыргызские версии расследований Temirov Live.

