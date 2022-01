Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время – Азия» 25 января произошел масштабный сбой в работе электросетей сразу трех стран: Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана. Это случилось из-за того, что еще при СССР они были объединены мощными транзитными линиями электропередачи (энергокольцом). В теории если в одной стране случится авария, система придет ей на выручку. Журналисты «Настоящего времени – Азия» просто и понятно рассказали о центральноазиатском энергокольце в своем видео. Посмотрите его.

