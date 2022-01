В Госкомитете нацбезопасности прокомментировали предположения о своей причастности к травле журналистов-расследователей Temirov Live. Ранее неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов, снятые на скрытую камеру. В ГКНБ отметили, что к этим публикациям, задержаниям журналиста Болота Темирова и акына-импровизатора Болота Назарова сотрудники спецслужбы «не имеют никакого отношения». «Удивляет тот факт, что отдельные заинтересованные лица бросаются громкими выражениями и эпитетами в адрес ведомства, обвиняя его и не приводя при этом никаких аргументов и тем более доказательств, тем самым пытаясь противопоставить общественность против органов безопасности», — говорится в сообщении спецслужбы. В ГКНБ подчеркнули, что проводят «комплекс мероприятий по обеспечению национальной безопасности строго в рамках Конституции и своих полномочий». Также в спецслужбе отметили, что их сотрудники «прилагают все усилия, для сохранения стабильности и целостности нашего общества, а также по обеспечению прав и свобод граждан». «ГКНБ призывает общество не поддаваться эмоциям, различным блуждающим провокациям и в случае появления каких-либо вопросов, обратиться в ведомство согласно установленному порядку, не вводя в заблуждение общественность Кыргызстана своими высказываниями и ложными обвинениями», — обратились в спецслужбе. В органе нацбезопасности добавили, что надеются на то, что «общественность проявит бдительность и не даст собой манипулировать». Задержание журналиста Болота Темирова и последующая травля его коллег произошла после того, как его команда Temirov Live опубликовала расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. После этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов, снятые на скрытую камеру. Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов. А нардеп Адахан Мадумаров предложил своим коллегам тщательно рассмотреть вопрос о правах человека в Кыргызстане. Читать по теме: «Подлость, низость, мерзость». Активисты потребовали отставки Ташиева и Ниязбекова из-за слежки за журналистами Temirov Live «Властям есть, что скрывать и поэтому они нас боятся» — Болот Темиров о давлении на журналистов-расследователей

