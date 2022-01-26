Госкомитет нацбезопасности проводит проверку по факту наличия поддельного диплома о высшем образовании у одного из руководителей Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения (ГУОБДД) «С.Ы.К.». Об этом 26 января сообщили в пресс-центре ГКНБ.
Также спецслужба подозревает, что поддельный диплом у одного из аудиторов Счетной палаты «С.З.А.».
По данным издания «Sputnik Кыргызстан», под опубликованные спецслужбой инициалы подходят замглавы ГУОБДД Саркулов Ыманалы Кадырбаевич и аудитор Сатаев Зарылбек Апасович.
По данным ГКНБ, один из руководителей ГУОБДД окончил российский вуз по специальности «юриспруденция», а аудитор Счетной палаты Иссык-Кульский госуниверситет имени Касыма Тыныстанова по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
«По данным фактам материалы проверки рассматриваются ГКНБ для принятия соответствующего решения в рамках законодательства», — сообщили в спецслужбе.
Проверка дипломов
20 января президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить дипломы всех чиновников на подлинность. Кроме этого, президент наказал проверить чиновников на наличие иностранного гражданства.
Масштабная проверка началась 24 января и продлится 3 месяца. В ходе рейда будут проверены личные дела чиновников и их документы об образовании.
Ранее ГКНБ призвал всех госслужащих с подложными документами об образовании самостоятельно освободить занимаемую должность. В противном случае там обещали принять меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
Также в спецслужбе призвали людей с поддельными дипломами добровольно явиться к ним. В ответ им гарантируют анонимность и освобождение от уголовного наказания.
Читать по теме: В ГКНБ призвали людей с поддельными дипломами добровольно явиться к ним. Пообещали анонимность
Фото на заглавной иллюстративное: КНИА «Кабар».