Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 26 января раскритиковал ГКНБ за методы, направленные на преследование журналистов Temirov Live после публикации расследования, связанного с семьей главы спецслужбы. «Когда журналисты делают расследование, надо отвечать им цивильно. Для этого есть разные способы: дать пресс-конференцию или пресс-релиз. Нам не следует опускаться до давления на журналистов, снимать личную жизнь и публиковать сливы. По правде, ГКНБ сейчас позорится. Я обращаюсь к ГКНБ и Генпрокуратуре — [нужно] использовать цивильные методы», — сказал депутат парламента. 20 января было опубликовано расследование под названием «Как заработать 37 миллионов сомов за два дня? Садыр Жапаров и схема Ташиевых». 21 января о расследовании написало множество СМИ. 22 января в офис Temirov Live пришла милиция — отряд в масках и с собакой. Сотрудников редакции положили на пол, обыскали. По словам журналистов и самого Болота Темирова, ему подкинули наркотики, которые показательно достали из его заднего кармана. Хотя Темирова задерживали за сверток с наркотиками, из редакции забрали все компьютеры и технику. В то же время пропал коллега Темирова — акын Болот Назаров, который озвучивал материал про Камчыбека Ташиева. Назаров тоже был задержан — по информации милиции, у него также нашли наркотики. Назаров говорит, что ему тоже подкинули наркотики. Сначала милиция говорила, что некий Болот якобы уговаривал девушку употребить наркотики возле юрты. При осаде офиса редакции журналистов утверждалось, что это Болот Темиров предлагал наркотики возле юрты. Позже официальная информация видоизменилась. В этот же вечер сторонница Камчыбека Ташиева опубликовала видео, на котором некая девушка забивает бульбулятор и передает его Назарову. Снимали ситуацию с двух сторон. Видео опубликовал и сторонник Садыра Жапарова — оба удалили видео в тот же день. «Главное, что мы успели выпустить расследование про Ташиева» — обращение Болота Темирова 23 января журналисты и акыны вышли на митинг в поддержку Темирова и Назарова. Команда журналистов-расследователей рассказала, что была объектом слежки, членам редакции угрожали. А Камчыбек Ташиев дал пресс-конференцию, на которой опроверг свою связь с нефтяным бизнесом и подробно расписал на доске, как именно работают компании, указанные в расследовании Temirov live. Еще в ночь на 23 января Камчыбек Ташиев опубликовал пост в фейсбуке, в котором говорил, что ничего не крал и похвалил своего племянника Байгазы Матисакова, который после октябрьских событий в 2020 году возглавил «Кыргыз Петролеум Компани», дочернюю фирму госкомпании «Кыргызнефтегаз». Матисаков был героем расследования Temirov Live. «Сами ничего не делают для народа, а тех кто работает обливают грязью», — считает глава ГКНБ. В качестве аргумента о честности Матисакова глава ГКНБ привел такой довод — племянник не пьет и читает намаз. Ту же риторику он использовал и на пресс-конференции. «Журналисты должны хвалиться тем, что мы продаем на экспорт мазут, а не ругать за то, что дорого продает компания», — заявил Ташиев. Президент после пресс-конференции Ташиева поддержал своего соратника, пообещал «справедливое рассмотрение дела» Темирова и Назарова, а журналистов попросил не публиковать клевету. Ташиев публично озвучил такую версию: якобы еще в октябре Назаров уговаривал некую девушку употребить наркотики возле юрты на улице Сухомлинова. 22 января девушка обратилась в милицию — тогда же журналистов задержали. Якобы, наркотики предлагали и в офисе журналистов. Участники митинга в поддержку Темирова и Назарова требовали их освобождения, отставки Ташиева, также они критиковали руководство МВД. Замглавы МВД Нурбек Абдиев вышел к митингующим и сказал, что они, деятели культуры, пришли «поддержать наркоманов», за что был раскритикован участниками митинга. После он вспомнил, что да, вина Назарова и Темирова не доказана, и они лишь подозреваемые. И Болота Темирова, и Болота Назарова выпустили под домашний арест. Суд признал их арест законным. 24 января стало известно, что двух участников митинга в поддержку Темирова и Назарова задержали, но позже отпустили без предъявления обвинений. Депутат Дастан Бекешев — тоже участник митинга в поддержку журналистов — обратился в Генпрокуратуру с просьбой защитить Болота Темирова и других расследователей его команды от воздействия сотрудников милиции и ГКНБ. Также он просил изучить дело Болота Темирова и акына Болота Назарова, а после провести собственное расследование по фактам, изложенным в расследовании команды Temirov Live, и дать им правовую оценку. Правозащитники считают, что арест и обыск в офисе Temirov Live — это «негативный прецедент использования власти и политического влияния для устрашения журналистов». Они попросили парламент проконтролировать законность задержания журналиста Темирова и акына Назарова. Журналист Болот Темиров и акын Болот Назаров рассказали подробности задержания в эфире «Вечера трудного дня». Болот Темиров рассказал в эфире, что за ним следили — камеру нашли в его спальне. Назаров рассказал о девушке, которая написала заявление — по его словам, она представилась его фанаткой, попросила помочь в написании сценария, предложила попробовать бульбулятор. После он записал отдельное обращение, в котором упомянул «агентессу» и театр, который спецслужбы устроили с бульбулятором. В социальных сетях фейки и паблики растиражировали еще видео с Назаровым . Кроме того, были опубликованы данные о «грантодателях» Temirov Live — уважаемых международных журналистских организаций. 25 января фейки и паблики растражировали видео с сотрудницей редакции, снятое на скрытую камеру. Девушку подвергли публичной травле, видео было удалено из фейсбука.

