Организация Transparency International опубликовала свой отчет по Индексу восприятия коррупции за 2021 год, куда вошел и Кыргызстан.

Согласно отчету организации, за 2021 год Кыргызстан набрал 27 баллов из 100 и занял 148 место из 183. Чем ближе страна находится к последнему месту, тем выше уровень коррупции. Такие же баллы набрали африканские страны Уганда и Камерун.

В индексе страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль самый высокий уровень коррупции, а 100 — самый низкий.

Отчет Transparency International заа 2021 год

Индекс восприятия коррупции, который ежегодно публикует организация является составным и измеряет уровень коррупции в госсекторе разных стран. Индекс составляют на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, его публикуют с 1995 года.

В отчете за 2020 год Кыргызстан получил 31 балл и занял 124 место из 180 стран.

Почему в Кыргызстане высокий уровень коррупции

В Transparency International считают, что в Кыргызстане на протяжении десятилетия держится высокий уровень коррупции по нескольким причинам. Одна из таких причин — не реализованные антикоррупционные стратегии и национальные программы по устойчивому развитию.

«Причинами столь высокого уровня коррупции в течение десятилетий стало отсутствие серьезных ограничений, которые не позволяли бы чиновникам максимизировать власть, богатство и поступать на госслужбу по принципу лояльности и родства. Отсутствие таких ограничений привели к низкому качеству госуправления и слабому укоренению принципов верховенства власти», — считают в организации.

Они также подчеркивают, что результатом всех этих проблем стала бюрократия, которая являются препятствиями в борьбе с коррупцией.

Что рекомендуют в Transparency International?

В организации рекомендуют Кыргызстану ряд шагов, которые могут повлияет на уменьшение коррупции в стране: