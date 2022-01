Организация Transparency International опубликовала свой отчет по Индексу восприятия коррупции за 2021 год, куда вошел и Кыргызстан. Согласно отчету организации, за 2021 год Кыргызстан набрал 27 баллов из 100 и занял 148 место из 183. Чем ближе страна находится к последнему месту, тем выше уровень коррупции. Такие же баллы набрали африканские страны Уганда и Камерун. В индексе страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, где ноль самый высокий уровень коррупции, а 100 — самый низкий. Отчет Transparency International заа 2021 год Индекс восприятия коррупции, который ежегодно публикует организация является составным и измеряет уровень коррупции в госсекторе разных стран. Индекс составляют на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, его публикуют с 1995 года. В отчете за 2020 год Кыргызстан получил 31 балл и занял 124 место из 180 стран. Почему в Кыргызстане высокий уровень коррупции В Transparency International считают, что в Кыргызстане на протяжении десятилетия держится высокий уровень коррупции по нескольким причинам. Одна из таких причин — не реализованные антикоррупционные стратегии и национальные программы по устойчивому развитию. «Причинами столь высокого уровня коррупции в течение десятилетий стало отсутствие серьезных ограничений, которые не позволяли бы чиновникам максимизировать власть, богатство и поступать на госслужбу по принципу лояльности и родства. Отсутствие таких ограничений привели к низкому качеству госуправления и слабому укоренению принципов верховенства власти», — считают в организации. Они также подчеркивают, что результатом всех этих проблем стала бюрократия, которая являются препятствиями в борьбе с коррупцией. Что рекомендуют в Transparency International? В организации рекомендуют Кыргызстану ряд шагов, которые могут повлияет на уменьшение коррупции в стране: проработать механизмы по искоренению дефектов госуправления;

усилить систему сдержек и противовесов и содействовать разделению властей;

усилить контроль за финансированием политических партий и кандидатов, чтобы исключить избыточное влияние источников финансирования на политические процессы;

разработать реальные и полноценные механизмы подотчетности; которые контролируют злоупотреблением власти со стороны чиновников;

обеспечить независимость правосудия.

