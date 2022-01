МВД расследует распространение в интернете аудио и видео о личной жизни журналиста Болота Темирова и других сотрудников Temirov LIVE, если поступит соответствующее заявление. Об этом в эфире передачи «Азаттык» «Эксперттер талдайт» сообщил замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев. «Если поступит соответствующее заявление, то это можно расследовать. Я это видео не видел в интернете, слышу только от вас», — сказал он ведущему. Замминистра добавил, что ведомство проверяет видео с камер наблюдения в офисе Temirov Live и видео, снятые самими милиционерами. Он заверил, что если заявление Темирова о том, что наркотики ему подкинули, окажется правдой, то виновных милиционеров привлекут к ответственности. Ранее журналист-расследователь Болот Темиров заявил, что его команда будет обращаться в суды по факту слива «компрометирующих видео» о нём и команде Temirov Live и остальным нарушениям. Он отметил, что в сеть опубликовали «компрометирующие видео» с целью манипулировать общественным мнением. По его словам, в этих видео использовали запись с «прослушки», а также материалы с изъятых милицией компьютеров. «Видно, что [в этом видео] многое взято из наших [изъятых милицией] компьютеров. Это договоры, отчёты, бюджет, зарплаты — всё это было в этих компьютерах. Как можно доверять нашим правоохранительным органом, которые наплевав на все законы, [принялись исполнять приказ] “закатать в асфальт” […] Рано или поздно, они получат своё наказание», — сказал он. При задержании Болота Темирова в его же офисе сотрудники правоохранительных органов забрали все компьютеры и технику. По словам журналиста, правоохранители не опечатывали технику и просто, записав серийный номер, унесли. Он считает,что его задержание, травля и преследование членов команды Temirov Live происходят из-за того, что «властям есть, что скрывать» и они боятся журналистов. Задержание журналиста Болота Темирова и последующая травля его коллег произошла после того, как его команда Temirov Live опубликовала расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. После этого неизвестные пользователи начали публиковать в соцсетях видео о личной жизни журналистов, снятые на скрытую камеру. Ряд активистов посчитали, что к этим «сливам» возможно причастны правоохранители и спецслужбы страны. Они обратились к президенту Садыру Жапарову и потребовали от него отправить в отставку главу ГКНБ Камчыбека Ташиева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Озаботились травлей журналистов и в парламенте. Депутат Дастан Бекешев на заседании Жогорку Кенеша 26 января сказал, что ГКНБ «позорится», публикуя подробности личной жизни журналистов. Читать по теме: «Подлость, низость, мерзость». Активисты потребовали отставки Ташиева и Ниязбекова из-за слежки за журналистами Temirov Live

