Акын Болот Назаров опубликовал на своем youtube-канале новое видео, в котором обратился к Госкомитету нацбезопасности с критикой. Назаров в стихах раскритиковал спецслужбу за то, что она борется с активистами и журналистами, следя за их личной жизнью, вместо того, чтобы выполнять свои прямые обязанности — стоять на страже национальной безопасности. – Лучше бы ГКНБ навел порядок у себя, чем бороться с нами, Лучше бы взялся за ум, чем следить за моим задним проходом, – зачитал акын. Назаров призывает спецслужбу «не думать, что сможешь победить тысячи людей». В своих стихах акын упомянул и видео, появившееся в сети накануне – скрытая камера запечатлела, как Назаров вместе с некой девушкой пользуются «бульбулятором» – устройством для курения с использованием воды. В стихах Назаров говорит, что «воспользоваться бульбулятором» предложила сама «девушка-агент», и называет это театром. Задержание акына и журналиста Болота Назарова задержали 22 января в Бишкеке – сотрудники милиции говорят, что обнаружили у него пакетик с гашишем. В тот же день силовики задержали и журналиста-расследователя Болота Темирова. Сотрудники наркоконтроля (СБНОН) пришли к нему в офис с обыском и обнаружили в кармане его штанов пакетик с гашишем – сам Темиров сразу заявил, что наркотик ему подкинули. При задержании журналиста оперативники забрали все компьютеры и жесткие диски из его офиса. В милиции сообщили, что к ним обратилась девушка с заявлением о том, что некий Болот склонял её к употреблению наркотиков. Правоохранители не уточнили, о каком именно Болоте идет речь. После задержания Темирова и Назарова водворили в ИВС ГУВД Бишкека. На следующий день, после протестов их коллег и активистов, обоих отпустили под подписку о невыезде, предъявив им обвинения в незаконном изготовлении наркотических средств без цели сбыта. Болот Темиров со своей командой «Temirov Live» до задержания опубликовал расследование о семье главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. А акын Болот Назаров озвучивал расследования «Temirov Live» на кыргызском языке и критиковал Ташиева в своих стихах.

