Экс-депутатка Жогорку Кенеша от оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматова прокомментировала передачу вакантного мандата Айгуль Айдаровой, которая пришла в парламент вместо нее. Об этом Нарматова написала в Facebook. Нарматова отметила, что Айгуль Айдарова — еще одна причина, почему она не стала подавать в суд из-за лишения мандата. По ее словам, «новая депутатка — настоящая специалистка, которая сильнее нее, образованнее, и ранее уже работала на госслужбе». «Сегодня моя однопартийка, сестра по единомыслию Айгуль Айдарова стала депутаткой. В ближайшие пять лет, когда я достигну ее возраста, возвращусь в ваши ряды с ещё одним дипломом», — написала она. По словам Нарматовой, несмотря на то, что она отказалась судиться, аксакалы фракции «Бутун Кыргызстан» во главе с Исхаком Масалиевым решили, что законность превыше всего, и обратились в соответствующий орган. Она отметила, что дальнейшие разбирательства будут продолжены в соответствии с законом. «Все спрашивают, чем я буду теперь заниматься. Хочу поправить свое здоровье и путешествовать по миру, потому что эмоционально подорвана в связи с потерей моих близких. Но я всегда буду в эфире», — отметила Нарматова. Бывшая депутатка пожелала удачи Айдаровой, и заявила, что теперь партия «Бутун Кыргызстан» покажет с трибуны, как должна выглядеть диктатура закона. 25 января на заседании ЦИК стало известно, что новым депутатом Жогорку Кенеша от партии «Бутун Кыргызстан» стала Айгуль Айдарова. Она идет следующей по партийному списку, и является представительницей того же пола, что и Нарматова, поэтому по закону вакантный мандат перешел ей. Айдарова работала следователем ГУВД Чуйской области. На парламентских выборах следователь милиции набрала 548 голосов. Как Нарматову диплома лишали 20 января ЦИК отменил регистрацию депутатки парламента Орозайым Нарматовой и тем самым лишил её мандата. Такое решение Центризбирком принял, опираясь на данные ГКНБ и минобразования. Согласно им, Нарматова получила диплом о высшем образовании незаконно. Сама Нарматова заявила, что мандат у неё отобрали незаконно, но оспаривать решение ЦИК в суде она не будет, так как не верит в справедливость и объективность судебной системы. 20 января президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить дипломы всех чиновников на подлинность. Кроме этого, президент наказал проверить чиновников на наличие иностранного гражданства. Масштабная проверка началась 24 января и продлится 3 месяца. В ходе рейда будут проверены личные дела чиновников и их документы об образовании. Ранее ГКНБ призвал всех госслужащих с подложными документами об образовании самостоятельно освободить занимаемую должность. В противном случае там обещали принять меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности.

